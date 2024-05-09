Ломаченко – Камбосос: де дивитись титульний бій в Україні

Вже у неділю, 12 травня, відбудеться довгоочікуваний двобій між Василем Ломаченком та Джорджом Камбососом. Зустріч відбудеться в австралійському міст Перт.

Бій між Ломаченком та Камбососом міг відбутись ще у 2022-му році. Але тоді Василь відмовився від поєдинку через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Український боксер став на захист рідного міста.

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Поб'ються на території Камбососа

Тоді українця у бою проти Камбососа замінив Девін Хейні, який відібрав в австралійця звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі, а згодом ще й не дав Джорджу перемогти у бою-реванші.

Хейні ж перейшов із легкої ваги та зробив титул IBF вакантним. Якраз за цей пояс 12 травня й поб'ються Ломаченко та Камбосос.

Де прихильникам боксу дивитись бій

За київським часом двобій Ломаченко – Камбосос відбудеться 12 травня, але не раніше 08:00 ранку. Цікаво, що в Україні жоден транслятор не показуватиме поєдинок за участю Василя, як це було з його попереднім боєм проти Хейні.

Тому прихильники боксу зможуть переглянути титульний бій у Перті в ефірах британського каналу Sky Sports та американського ESPN+. Щомісячна підписка коштує 10.99 доларів.

Також трансляція поєдинку буде доступна на стримінговому сервісі Kayo Sports за системою pay-per-view. Вартість перегляду коштуватиме 69,90 доларів.

Бій Василя Ломаченка та Джорджа Камбососа в Україні ексклюзивно транслюватиметься на сторінках Top Rank у ютубі і фейсбуці.

Востаннє Ломаченко виходив на ринг ще 20 травня 2023-го року у Лас-Вегасі. Тоді судді пограбували українця, віддавши сумнівну перемогу Девіну Хейні – 116:112 та двічі по 115:113. Ломаченко не зміг вдруге здобути усі пояси легкої ваги.

Камбосос востаннє виходив у ринг у липні 2023-го, коли завоював чемпіонський титул IBO у бою проти британця Максі Х'юза. Австралієць після перемоги став обов'язковим претендентом на пояс IBF у легкій вазі.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію бою Ломаченко – Камбосос.