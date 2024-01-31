"Привеземо правильних хлопців": Камбосос готуватиметься до Ломаченка з "російськими кілерами"

У середу, 31 січня, було офіційно оголошено про проведення титульного боксерського бою в легкій вазі. За чемпіонський пояс IBF змагатимуться Василь Ломаченко та Джордж Камбосос.

Чемпіонська битва відбудеться 12 травня в австралійському Перті. Вона стала можливою через перехід Девіна Хейні в іншу вагову категорію, що зробило вакантними пояси, якими володів американець.

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Особливості підготовки до Ломаченка

Саме проти українця Девін Хейні здобув останню перемогу в легкій вазі, захистивши статус абсолютного чемпіона світу. Тоді результат викликав чимало суперечок, адже Василь Ломаченко виглядав переконливіше, на думку багатьох експертів.

Джордж Камбосос, який був попереднім абсолютом до американця, розповів про свою майбутню підготовку до бою. Австралієць заявив, що до битви з українським опонентом йому допомагатимуть готуватись росіяни.

У мене дуже хороший тренер – Антон, один із головних олімпійських тренерів Росії. До нас приїдуть російські кілери. Колишні радянські кілери приїдуть, щоб перевірити мене та дати мені можливість належно підготуватись.

Очевидно, я виконав багато роботи в Америці, але на даному етапі мені не потрібна Америка для мого табору. Мій стиль потрібно відточувати проти хлопців, які мають той європейський, російський стиль, той радянський стиль, український стиль. Це те, що мені потрібно.

Я маю тренера, який… Це його хліб з маслом, він знає цей стиль і знає спаринг-партнерів. Ми привеземо правильних хлопців до Австралії", – сказав Камбосос.

. Останній свій бій австралієць провів 22 липня 2023 року проти Максі Х'юза. Бій тривав усі 12 раундів, перемогу святкував Джордж Камбосос – 114:114, 117:111, 115:113.