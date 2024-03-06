Суперник Ломаченка тренується з російським боксером, який підтримує війну в Україні
Джерело:Інстаграм Джорджа Камбососа
Австралійський боксер Джордж Камбосос у травні проведе титульний бій проти Василя Ломаченка. Для підготовки до поєдинку ексчемпіон обрав сумнівних персонажів.
Колишній чемпіон світу у легкому дивізіоні Джордж Камбосос у своїй підготовці зробив ставку на російських боксерів та тренерів. Австралієць не переймається війною в Україні.
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Сумнівна компанія Камбососа
Серед спаринг-партнерів Камбососа опинився росіянин, який перебуває у санкційному списку Міністерства молоді та спорту України за підтримку війни. Це багаторазовий призер чемпіонату Росії Артур Субханкулов.
Камбосос у сторіс свого інстаграму поділився світлиною в компанії росіянина.
Камбосос з росіянином Субханкуловим / instagram.com/georgekambososjr
Зазначимо, що Субханкулов перебуває на контракті з російським Міністерством внутрішніх справ. Він регулярно бере участь у чемпіонатах під егідою МВС Росії.
Субханкулов отримує нагороди від МВС Росії / інстаграм спортсмена
Додамо, що тренує Джорджа Камбососа росіянин Антон Кадушин. Влітку 2022 року він отримав з рук Владіміра Путіна медаль "За заслугі пєрєд Отєчєством".До слова. Василь Ломаченко та Джордж Камбосос проведуть поєдинок за звання чемпіона IBF у легкій вазі 12 травня в Австралії.