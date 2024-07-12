Спорт чи бізнес: відомий промоутер про бій Ломаченка та Девіса

Після перемоги над Камбососом український боксер обрав наступного суперника. В поєдинку зійдуться Василь Ломаченко та Джервонта Девіс.

У травні 2024 року Василь Ломаченко провів чемпіонський поєдинок у легкій вазі. Український боксер в 11 раунді фантастичним ударом відправив австралійця Камбососа в нокаут, і виборов титул чемпіона за версією IBF та IBO.

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Чому Девіс, а не Шакур

Популярний промоутер Боб Арум прокоментував через що бій між Ломаченком та Шакуром не вдалося організувати. Він розповів, що Шакур вважає, окрім себе, інших боксерів маріонетками. На його думку спортсмени роблять все, що скаже промоутер.

Бій із Девісом – це більше грошей. Це більший бій. Бійці займаються цим бізнесом, щоб заробляти гроші, і ви не можете їх у цьому звинувачувати. Навіщо приймати бій, який не принесе їм стільки ж, скільки бій, який принесе їм подвійний прибуток,

– заявив Арум.

Американський боксер вважає себе вільним в тому, щоб обирати собі суперників. Василь Ломаченко на думку Арума більш незалежний, ніж Шакур, але довести це боксеру дуже важко.

У жовтні 2020 року Василь Ломаченко після поразки Теофімо Лопесу втратив усі свої пояси (WBO, WBC та WBA).

Популярний американський журнал The Ring виставив вакантний пояс на поєдинок між Василем Ломаченко та Джервонтою Девісом. Титульний бій між українцем та американцем може відбутись наприкінці 2024 року.