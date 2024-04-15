Поразка Вереса у Черкасах: рівняни поступилися ЛНЗ у важливому матчі – відеоогляд

Рівненський Верес поступився черкаському ЛНЗ у виїзному матчі 24-го туру УПЛ. Команда Олега Шандрука не змогла зробити крок на вихід із зони перехідних матчів.

ЛНЗ – Верес – 1:0

Гол: Хобленко, 49

У межах 24-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги відбувся поєдинок між черкаським ЛНЗ та рівненським Вересом. Поєдинок проходив у Черкасах на стадіоні "Центральний", пише 24 Канал.

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Верес загруз у зоні стикових матчів

Після першого тайму на табло були нулі, а другий тайм розпочався пізніше, ніж планувалося, оскільки в Черкаській області було оголошено повітряну тривогу. А вже через 4 хвилини після поновлення гри було забито переможний гол: простріл із лівого флангу на ближній стійці замкнув Олексій Хобленко.

Верес не здавався і був близьким до того, аби вирвати нічию. На передостанній хвилині основного часу Дмитро Кльоц із лівого флангу штрафного скинув у центр на Віталія Дахновського, а той потужно пробив у поперечку.

Відеоогляд матчу ЛНЗ – Верес

ЛНЗ здобув вагому для збереження прописки в УПЛ перемогу. Верес із 19-ма очками тепер ще більше загруз у зоні стикових матчів.