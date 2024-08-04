Дебютанти УПЛ почали історичний сезон в елітному дивізіоні з поразки від ЛНЗ

Сьогодні, 4 серпня, в рамках першого туру Української Прем'єр-Ліги ЛНЗ приймав Лівий Берег. У напруженому матчі колектив із Черкас здобув вольову перемогу. Переможним голом відзначився ганський нападник Марк Ассінор.

ЛНЗ – Лівий Берег 1:0

Гол: Ассінор, 90+3

Лівий Берег потрапив в УПЛ через відбірковий турнір, який відбувся після того як СК Дніпро-1 знявся з участі в чемпіонаті України через проблеми у клубі. В елітному дивізіоні київський клуб дебютував з поразки у матчі з черкаським ЛНЗ, повідомляє 24 канал.

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Невдалий дебют Лівого Берега

Як і очікувалось господарі більшу частину гри володіли м'ячем та більше атакували. У дебютантів УПЛ також були небезпечні моменти. Владислав Войцеховський двічі виходив на побачення з кіпером, але Євген Кучеренко обидва рази став на заваді футболісту киян.

Увесь другий там колектив з Черкас безплідно атакував ворота Лівого Берега. Колектив Віталія Первака, мав шанси здобути перемогу у першому історичному матчі для команди в УПЛ. На жаль, Данило Колесник не зміг завдати влучного удару з лінії воротарського майданчику.

Під кінець матчу, у компенсований час, в штрафному майданчику Лівого Берега відбулась плутанина, м'яч відскочив до ганського нападника ЛНЗ Марка Ассінори, який влучним ударом здобув перемогу для своєї команди.

У другому турі УПЛ-2024/2025 Лівий Берег прийматиме полтавську Ворску. ЛНЗ зіграє другий домашній матч поспіль проти Олександрії.