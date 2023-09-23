Дебютна "плюха" від Бражка: Динамо у гольовій грі здолало ЛНЗ й вирвалось у лідери – відео

Київський колектив розпочав повернення своїх позицій в українській першості. Черкаський клуб поки зірок не хапає.

ЛНЗ – Динамо 2:4

Гол: Бойко, 61, Прядун, 90+2 – Бражко, 3, Ярмоленко, 72, Буяльський, 78, Волошин, 90+3

ЛНЗ та Динамо провели зустріч в рамках 8-го туру Української Прем'єр-ліги, переможцями з якої вийшли "біло-сині". "Виробники насіння", у свою чергу, сіли на порохову бочку, пише 24 Канал.

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Складно з аутсайдером

Столичний клуб, котрий позбувся місця на єврокубковій арені, сміло може сконцентруватись на чемпіонаті України. Єдиний шанс для реабілітації "бобрів" – це здобуття чемпіонства в УПЛ, за що кияни активно взялись. ЛНЗ ж поставив перед собою не таку високу ціль, а саме – не вилетіти із елітного дивізіону. Допоки, Динамо ближче до реалізації задуманого.

"Біло-сині" уже з перших хвилин кинулись атакувати дебютанта УПЛ, і, на щастя для киян, їм відразу це принесло жадане. На 3-ій хвилині зустрічі талановитий Володимир Бражко, який посів місце в основному складі Динамо після відходу капітана Сергія Сидорчука (котрий регулярно виступає в Бельгії), забив свій перший гол у футболці "бобрів". Опорник, якого ніхто не зустрічав, з далекої дистанції завдав потужного удару по воротах опонента, поціливши під ліву стійку.

Кияни продовжили контролювати гру, тиснувши на черкаський колектив, проте в середині першого тайму "виробникам насіння" вдалось вирівняти гру та продемонструвати свої вміння столичному клубу. Зокрема, найактивнішим у складі ЛНЗ був Владислав Наумець, проте відзначитись вінгеру заважали або Георгій Бущан, або не точні удари.

У другому таймі черкаський колектив не збавив у темпі, а продовжив добиватись свого, нав'язуючи боротьбу Динамо. "Бобри" уже не діяли так активно, втративши статус фаворита, тому команди почергово здійснювали атаки на ворота одне одного. Один із штурмів "виробників" приніс команді гол. На 61-ій хвилині Олександр Караваєв зіграв рукою у власномуу карному майданчику, за що його команду покарали одинадцятиметровим ударом. Пенальті впевнено реалізував Віталій Бойко.

Після зрівняного рахунку у команд не зникло бажання до перемоги, тому колективи не збавили темп гри. Та от якіснішими були атаки у Динамо. На 72-ій хвилині лідер киян Андрій Ярмоленко у своєму звичному стилі вивів "бобрів" вперед, підробивши м'яч собі ліву ногу та пробивши у дальній кут. ЛНЗ відразу кинулося відіграватись, та от за мить арбітр поставив пенальті уже у ворота "виробників насіння", яке впевнено забив Віталій Буяльський.

Капітан Динамо міг подумати таким чином вбив надії черкаського клубу та поставив крапку в грі. Та от "виробники насінння" все ж до кінця плекали надію. Зокрема, Максим Прядун, який з'явився на заміні, продемонстрував якості "джокера" уже в компеносваний час виявився найкращим у верховій боротьбі, проте під саму завісу матчу кияни вибігли в атаку, а Назарій Волошин закотив м'яч у пусті ворота суперника, остаточно закривши матч.

Отож, Динамо знову перемагає в УПЛ, піднявшись на 4-у сходинку чемпіонату (12 очок у активі), проте маючи ще 3 матчі в запасі. Якщо якини тріумфують у всіх трьох, то вийдуть на перше місце в чемпіонаті України. ЛНЗ, у свою чергу, опустився на 11-у позиці (7 балів), проте у команд з підвалу турнірної таблиці також є кілька матчів в запасі, тому "виробники насіння" можуть опинитись у зоні вильоту.

Наступний свій матч Динамо проведе із Оболонню в Кубку України, а ЛНЗ в рамках УПЛ зіграє із Вересом.