Черкаси вперше зіграли в УПЛ: ЛНЗ поступився Чорноморцю у дебютному матчі в еліті – відео

Черкаський колектив не зміг реалізувати дебют мрії. "Моряки" ж у свою чергу вдало розпочали новий сезон в УПЛ.

ЛНЗ – Чорноморець 0:2

Голи: Бойчук, 38, Шпорн, 65

ЛНЗ та Чорноморець провели зустріч в рамках 1-го туру Української Прем'єр-ліги, переможцями з якої вийшов одеський колектив. Обидва колективи підійшли до матчу в оновлених складах, пише 24 Канал.

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Перший млинець нанівець

Команди продемонструвати досить цікавий поєдинок, який був насичений низкою гострих моментів з обох сторін. Проте як і ЛНЗ, так і Чорноморець намагалися задати хороший тонус на сезон, здобувши звитягу у стартовому матчі кампанії. Такого успіху вдалося добитися більш досвідченому колективу, а саме "морякам", які виважено користувались своїми моментами. Також варто відзначити, що у складах обох команд з'явилося багато новачків зі стартових хвилин (до прикладу, у основі ЛНЗ грали Максим Ковальов, Сергій Рибалка, Максим Прядун, Владислав Наумець, а Чорноморця – Олександр Васильєв, Богдан Бойчук, Йон Шпорн, Лука Гучек).

Більшу частину першого тайму колективи обмінювались гострими моментами, проте гол прийшов тільки наприкінці першої половини матчу. Взяттям воріт зміг відзначитись Богдан Бойчук на 38-ій хвилині, який зміг замкнути навіс Ореста Кузика. Вінгер вдало зіграв на випередження та відправив м'яч у противохід голкіперу, 0:1.

У другому таймі ЛНЗ кинувся відігруватись, проте у одному із епізодів зловив контратаку на свої ворота. Цього разу Богдан Бойчук асистував Йон Шпорну. Українець елегантно віддав передачу в карний майданчик опонента, а словенець без шансів для голкіпера подвої перевагу у зустрічі, 0:2. Та от варто все ж відзначити, що команди били по чужих воротах однаково (по 12 ударів), проте все ж Чорноморець краще реалізовував свої нагоди.

Таким чином, ЛНЗ дебютує в УПЛ поразкою, проте "виробники насіння" продемонстрували своїм фанатам, що вони здатні показувати хороший футбол на найвищому рівні. Чорноморець ж у свою чергу здобуває впевнену перемогу та надіється провести поточну кампанію якнайкраще.

ЛНЗ перший представник Черкас (цього сезону також дебютував Житомир, завдяки представництву Полісся) в Українській Прем'єр-лізі. Отож залишились тільки 3 області, чиї команди ще ніколи не виступали на найвищому українському рівні, а саме: Хмельницький, Суми та Херсон.