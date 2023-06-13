Американський лижник, що виступав на Олімпіаді-2022, загинув у ДТП на мотоциклі

Спортсмен польського походження Патрік Гасєніца став жертвою дорожньої аварії. 24-річний хлопець виступав на Олімпійських іграх у Пекіні.

Світ лижного спорту сколихнула жахлива трагедія. У США помер відомий стрибун на лижах з трампліну Патрік Гасєніца.

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Лижник потрапив у ДТП під час їзди за мотоциклі та отримав несумісні із життям травми. На момент смерті американцю було 24 роки.

Патрік народився у місті МакГенрі в штаті Іллінойс. Його батьки були емігрантами із Польщі з міста Закопане. Лижним спортом хлопець почав займатися у 6 років.

Його дідусь, батько та дядько також займалися стрибками з трампліну. Мрією Гасєніци був виступ на Олімпійських іграх. яку він реалізував у 2022 році в Пекіні.

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В особистих турнірах він посідав 49 та 51 місце, а в командному зі збірною США Патрік був десятим. На Кубку світу він виступив лише раз. У 2021-му у фінському Лапті він у складі американської команди посів 9 місце.