Дебютант УПЛ попсував нерви чемпіону: Шахтар зі скрипом переміг Лівий Берег

Поєдинок у Києві між Лівим Берегом та Шахтарем закривав програму 3-го туру УПЛ. Дебютант елітного дивізіону завдав чимало клопоту чинному чемпіону України.

Лівий Берег – Шахтар 0:1

Гол: Сікан, 63

У попередньому турі донецький Шахтар зазнав несподіваної поразки від Полісся (0:1). Тож у поєдинку проти дебютанта УПЛ "гірники" сподівалися реабілітуватися перед уболівальниками, пише 24 Канал.

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Непроста перемога "гірників"

Київська команда дала справжній бій титулованому супернику. Підопічні Первака запропонували боротьбу на кожному клаптику поля.

У першому таймі глядачі не побачили забитих м'ячів. Лише в середині другої половини гри Шахтар спромігся розмочити рахунок.

Данило Сікан відзначився забитим голом після ефектного соло у виконанні Педріньйо. До речі, це другий м'яч в активі форварда.

Наприкінці матчу Лівий Берег мав можливість вирвати нічию. На ударній позиції опинився Дедух, але шкіряний після удару півзахисника розминувся зі стійкою.

Фінальний свисток арбітра зафіксував мінімальну перемогу чемпіона України з рахунком 1:0.

Відеоогляд матчу Лівий Берег – Шахтар