Лівий берег здобуває розгромну перемогу над Минаєм і виходить в УПЛ

У вівторок, 30 липня, відбувся фінал "Турніру чотирьох". У боротьбі за місце в УПЛ зустрілися Лівий берег та Минай.

Лівий берег – Минай 3:0

Голи: Сухоручко, 20, Синиця, 29, Когут, 65.

Керівництво УПЛ ухвалило рішення про проведення "Турніру чотирьох", який допоможе визначити клуб, що замінить Дніпро-1 в чемпіонаті України. У фіналі боролися Лівий берег та Минай, пише 24 канал.

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Два голи ще в першому таймі

З перших хвилин Минай намагався активно домінувати, контролюючи м'яч.

Однак вже на 20-й хвилині Лівий берег зміг відкрити рахунок у матчі. Бандура спочатку відбив удар Банади, однак Сухоручко зіграв на добиванні.

Згодом на 29-й хвилині Когут виграв боротьбу за м'яч на правому фланзі і віддав пас на Синицю, а той забив другий гол у ворота Миная.

До кінця тайму команда з Закарпаття більше контролювала м'яч, однак не створювала загострень.

Підтверджена перемога у другому таймі

Минай знову активно контролював м'яч, однак навіть не створив моментів у воріт суперника.

На 65-й хвилині Сухоручко віддав м'яч на правий фланг на Когута і той пробив у лівий кут воріт. Рахунок став 3:0.

Лише під кінець тайму Минай не зміг реалізувати єдиний створений момент.

Лівий берег переміг і вийшов в УПЛ.

Відзначимо, що чемпіонат України розпочнеться 3 серпня.