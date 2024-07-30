Лівий берег здобуває розгромну перемогу над Минаєм і виходить в УПЛ
У вівторок, 30 липня, відбувся фінал "Турніру чотирьох". У боротьбі за місце в УПЛ зустрілися Лівий берег та Минай.
Лівий берег – Минай 3:0
Голи: Сухоручко, 20, Синиця, 29, Когут, 65.
Керівництво УПЛ ухвалило рішення про проведення "Турніру чотирьох", який допоможе визначити клуб, що замінить Дніпро-1 в чемпіонаті України. У фіналі боролися Лівий берег та Минай, пише 24 канал.
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Два голи ще в першому таймі
З перших хвилин Минай намагався активно домінувати, контролюючи м'яч.
Однак вже на 20-й хвилині Лівий берег зміг відкрити рахунок у матчі. Бандура спочатку відбив удар Банади, однак Сухоручко зіграв на добиванні.
Згодом на 29-й хвилині Когут виграв боротьбу за м'яч на правому фланзі і віддав пас на Синицю, а той забив другий гол у ворота Миная.
До кінця тайму команда з Закарпаття більше контролювала м'яч, однак не створювала загострень.
Підтверджена перемога у другому таймі
Минай знову активно контролював м'яч, однак навіть не створив моментів у воріт суперника.
На 65-й хвилині Сухоручко віддав м'яч на правий фланг на Когута і той пробив у лівий кут воріт. Рахунок став 3:0.
Лише під кінець тайму Минай не зміг реалізувати єдиний створений момент.
Лівий берег переміг і вийшов в УПЛ.
Відзначимо, що чемпіонат України розпочнеться 3 серпня.