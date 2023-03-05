Капітуляція на "Енфілді": Ліверпуль знищив Манчестер Юнайтед у принциповому дербі – відео

У центральному матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги зустрічалися Ліверпуль та Манчестер Юнайтед. Підопічні Юргена Клоппа завдали болючої поразки манкуніанціям.

Ліверпуль – Манчестер Юнайтед 7:0

Голи: Гакпо, 43, 50, Нуньєс, 47, 75, Салах, 66, 83, Фірміно, 88

Команда Юргена Клоппа аж ніяк не може занести нинішній сезон до свого активу. Мерсисайдці застрягли у середині турнірної таблиці, втративши шанси на медалі. Натомість підопічні тен Хага ведуть боротьбу за путівку в Лігу чемпіонів, пише 24 канал.

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Розгром на МЮ "Енфілді"

Втім, поєдинок принципових суперників перевернув все з ніг на голову. Початок гри не віщував розгрому. Лише наприкінці першого тайму Коді Гакпо забив гол у роздягальню.

Друга половина матчу ще довго буде снитися гравцям МЮ у жахливих снах. В дебюті другого тайму м'яч двічі побував у воротах де Хеа. Спочатку Дарвін Нуньєс влучно замкнув головою передачу партнера по команді, а за кілька хвилин Гакпо оформив дубль.

На 66-й хвилині матчі Салах опинився перед воротами та відправив м'яч до сітки воріт манкуніанців. Та на цьому неприємності для підопічних тен Хага не завершилися.

Нуньєс, Салах та Фірміно довели рахунок до непристойного. Такої ганьби не очікував ніхто. У підсумку перемога Ліверпуля з рахунком 7:0 стала найбільшою в історії дербі.

Перемога над Манчестер Юнайтед дозволила Ліверпулю піднятися на п'яту сходинку. Тепер в активі команди Клоппа 42 пункти. Манчестер Юнайтед зберіг за собою третє місце.

Відеоогляд матчу Ліверпуль – Манчестер Юнайтед