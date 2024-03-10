Ліверпуль проти Манчестер Сіті: де дивитись супербитву за чемпіонство

Чемпіонські перегони у чемпіонаті Англії виходять на фінальну пряму. У центральному матчі 28-го туру АПЛ визначиться фаворит на "золото".

У неділю, 10 березня, в АПЛ відбудеться центральний матч 28-го туру. На стадіоні "Енфілд" Ліверпуль зіграє проти чинного чемпіона Манчестер Сіті, пише 24 Канал.

До теми Битва за золото АПЛ: хто є фаворитом у суперматчі між Ліверпулем та Манчестер Сіті

Хто покаже матч Ліверпуль – Манчестер Сіті

У прямому етері битву претендентів на чемпіонство Англії транслюватиме телеканал Setanta Sports Ukraine. За усіма перипетіями поєдинку можна буде спостерігати на платформі MEGOGO.

Ліверпуль та Манчестер Сіті є головними претендентами на "золото" чемпіонату Англії і в особистому матчі можуть визначити головного фаворита на фініші.

Турнірне становище команд

Перед поєдинком на "Енфілді" лідерство захопив лондонський Арсенал (64 бали), який не без проблем обіграв Брентфорд (2:1). Ліверпуль віддаляє від першого місця лише один бал. А от Манчестер Сіті дихає в спину лідерам, маючи в активі 62 очка. Перемога однієї з команд дозволить випередити "канонірів" та одноосібно очолити чемпіонську гонку.

Стартові склади на матч Ліверпуль – Манчестер Сіті

Ліверпуль: Келлехер – Бредлі, Кванса, ван Дейк, Гомес – Собослай, Ендо, Мак Аллістер – Елліот, Нуньєс, Діас.

Склад Ліверпуля / twitter.com/LFC

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Аканджі, Аке – Родрі – Фоден, де Брюйне, Сілва, Альварес – Голанд.

Склад Манчестер Сіті / ФК Манчестер Сіті

Поєдинок 28-го туру АПЛ Ліверпуль – Манчестер Сіті розпочнеться о 17:45 за київським часом.