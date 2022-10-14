Битва Салаха проти Голанда: коли та де дивитись матч Ліверпуль - Манчестер Сіті

Англійські гранди з'ясують між собою сильнішого. Для Ліверпуля це шанс повернутись в боротьбу за найвищі місця, для Сіті - можливість вийти в лідери.

У неділю, 16 жовтня, в АПЛ пройде центральний матч 11 тура. На стадіоні "Енфілд" зійдуться Ліверпуль та чинний чемпіон Манчестер Сіті. Початок – о 18:30 за київським часом, пише 24 канал.

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Де дивитись матч Ліверпуль – Манчестер Сіті? Пряма трансляція поєдинка буде доступна на телеканалі Setanta Sports, а також на онлайн-платформі setantasports.

Турнірне положення

Команда Юргена Клоппа вкрай невдало почала сезон 2022-2023 в чемпіонаті Англії. Із восьми матчів мерсисайдці виграли лише два поєдинки і розташувались на десятому місці в турнірній таблиці.

У Сіті же справи набагато кращі. Команда Пепа Гвардіоли здобула 7 перемог та дві нічиї у дев'яти іграх. Це дозволяє "містянам" йти другими в АПЛ, відстаючи від лідера Арсенала на один бал.

Лідери команд

Дивовижну форму демонструє новачок Сіті Ерлінг Голанд. У дев'яти матчах він забив аж 15 голів, лише одному супернику в АПЛ не забивши. Не менш дивовижна форма і у Філа Фодена – 6 голів та три асисти.

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У Ліверпуля аналогічний до англійця показник має Роберто Фірміно (6+3). А ось на ефективного Луїса Діаса (3+2) Клопп поки не може розраховувати, він не зіграє до кінця грудня через травму.

Кадрова ситуація

Взагалі у "червоних" епідемія пошкоджень. Тільки-но відновився Ендрю Робертсон. як вилетів його колега з правого флангу оборони Трент Александер-Арнольд.

Також Клопп не може розраховувати на Кейта, Окслейда-Чемберлена, Матіпа та Артура. У Гвардіоли ситуація куди краще – він не може розраховувати на Уокера, Стоунза та Філліпса.

Історія зустрічей

За всю історію зустрічей Ліверпуль та Манчестер Сіті відіграли 193 очних матчів. Перевага на боці Ліверпуля (93 перемог). Ще 48 ігор залишились за Сіті, а 52 вийшли нічийними.

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При цьому команди часто видають гольову феєрію. У п'яти останніх іграх команд було забито по 4+ голи. В останній їх зустрічі, яка відбулась в рамках Суперкубка Англії, тріумфував Ліверпуль з рахунком 3:1.