Ліверпуль поступився в дербі Евертону вперше за десять років

У суботу, 20 лютого, відбулося мерсисайдське дербі – Ліверпуль на власному полі приймав Евертон. І зазнав чергової поразки вдома.

Ліверпуль – Евертон 0:2

Голи: Рішарлісон, 3, Сігурдссон, 83 (пен)

Це було 238 мерсисайдське дербі. І до цього матчу обидві команди підходили не у найкращому стані. Ліверпуль програв три останні матчі в АПЛ. Окрім того, команда тричі поспіль програла на власному стадіоні. Евертон теж тричі поспіль не зумів обіграти суперника. Але команда зіграла внічию в МЮ на виїзді.

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Відкрити рахунок у цьому матчі вдалося вже на третій хвилині – Хамес Родрігес вдалим пасом вивів на ударну позицію Рішарлісона, і бразильський нападник виграв дуель у суперника, пробивши повз Аліссона у дальній кут воріт.

Після цього Ліверпуль кинувся зрівнювати рахунок. Але пробити Пікфорда так і не зуміли. А на 30-й хвилині сталася ще одна прикрість для "червоних" – травму отримав Хендерсон і поповнив лазарет команди.

У другому таймі володіння м'ячем господарями поля стало тотальним. Але перевести це в забиті голи команді так і не вдалося. натомість наприкінці зустрічі Евертон забив ще раз. Калвер-Льюїн виходив на ворота Аліссона. З першим ударом голкіпер справився. Але при спробі пробити ще раз форвард був збитий Александер-Арнольдом. Арбітр призначив пенальті (хоча ще раз переконався у правильності цього рішення за допомогою VAR). Удар з позначки реалізував Сігурдссон.