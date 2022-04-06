Ліверпуль декласував Бенфіку на очах її уболівальників в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: відеоогляд

Ліверпуль 5 квітня зіграв на виїзді проти Бенфіки у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Господарі мамйже без шансів програли "мерсісайдцям".

Бенфіка – Ліверпуль 1:3

Голи: Нуньєс, 49 – Конате, 17, Мане, 34, Діас, 87

В 1/8 фіналу Бенфіка вибила з боротьби нідерландський Аякс. За підсумками двох матчів перевага "орлів" була лише в один м'яч – 2:3.

Ліверпуль ж зупинив Інтер. Підопічні Юргена Клоппа на виїзді здобули комфортну перемогу 0:2, а вже вдома мінімально поступились супернику (0:1). Однак за підсумками двох зустрічей таки переграли опонентів із Італії – 1:2, пише 24 канал.

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Кейна класно вистрибував на верхову передачу, але м'яч після його удару головою пролетів повз ворота.

Салах опинився з м'ячем у штрафному суперника, але захисник встиг заблокувати перспективний удар єгиптянина. Через декілька хвилин знову Кейта був у центрі уваги. Але з пострілом впорався голкіпер Бенфіки.

На 17-й хвилині активність Ліверпуля була винагороджена. Конате найкраще зіграв на другому поверсі після подачі з кутового та пробив повз воротаря – 0:1.

Евертон міг зрівнювати рахунок у матчі. Футболіст Бенфіки продемонстрував дриблінг, опинився перед воротами, але пробив поруч із каркасом володінь суперника.

Діас міг подвоювати перевагу гостей, але чомусь з меж штрафного пробив прямо по центру воріт, де перебував голкіпер португальського клубу.

На 34-й хвилині Ліверпуль подвоїв перевагу та ще й зробив це дуже красиво. Після довгої передачі Діас класно в один дотик скинув головою на Мане, який легко забив другий м'яч "мерсісайдців" – 0:2. Зовсім безпорадний вигляд мала Бенфіка.

Відео другого голу Ліверпуля

Перша частину зустрічі закінчилась перемогою Ліверпуля з комфортним рахунком 0:2.

Без шансів для "орлів"

На початку другого тайму господарям вдалось відквитати один м'яч. Сілва з флангу віддав передачу у воротарський суперника, Конате промахнувся по м'ячу, який долетів прямо у ноги Нуньєса. Конкурент Яремчук легко другим дотиком прошив сітку воріт "мерсісайдців" – 1:2.

Відео голу Бенфіки

Евертон міг зрівнювати цифри на табло, але Алісон був на місці.

Нуньєс міг оформлювати дубль. Нападник Бенфіки вийшов на оперативний простір, прорвався до штрафного, але впав на газон після боротьби із суперником. Футболіст "орлів" малював 11-метровий удар, але суддя не повівся на акторську гру форварда. Якби Нуньєс не впав, то спокійно б міг забити.

На 82-й хвилині на полі з'явився українець Яремчук, який змінив Евертона.

За п'ять хвилин гості збільшили перевагу перед наступним матчем. Діас зіграв на випередження проти голкіпера суперника, обіграв стража воріт та вже у порожні ворота закотив м'яч – 1:3.

Відео голу Діаса

Ліверпуль декласував Бенфіку у Португалії – 1:3.

. Друга чвертьфінальна зустріч між Ліверпулем та Бенфікою відбудеться 13 квітня.