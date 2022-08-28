Історична перемога: Ліверпуль знищив Борнмут дев'ятьма голами – відеоогляд матчу
У суботу, 27 серпня, в рамках 4-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль приймав Борнмут. Підопічні Юргена Клоппа здобули першу перемогу в сезоні.
Ліверпуль – Борнмут 9:0
Голи: Луїс Діас 3, 85 Еліотт 6, Александер-Арнольд 28, Фірміно 31, 63, Ван Дейк 45, Мефам 46 (автогол), Карвалью 80
Ліверпуль розгромив суперника ще наприкінці першого тайму. Голами відзначилися Луїс Діас, Гарві Елліотт, Трент Александер-Арнольд, Роберто Фірміно та Вірджил ван Дейк, пише 24 канал.
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Рогромний рахунок "мерсисайдці" мали вже наприкінці першого тайму - відзначилися Луїс Діас, Гарві Елліотт, Трент Александер-Арнольд, Роберто Фірміно та Вірджил ван Дейк.
Зазначимо, що окрім двох голів Фірміно також відзначився трьома асистами.
Для Ліверпуля це перша перемога у новому сезоні АПЛ. Раніше "мерсисайдці" поступилися Манчестер Юнайтед (2:1), зіграли внічию з Крістал Пелас (1:1) та Фулгемом (2:2).
Після чотирьох турів "мерсисайдці" перебувають на 8 місці у турнірній таблиці АПЛ, у їхньому активі 5 балів, Борнмут посідає 16 рядок з 3 очками.
У наступному турі Ліверпуль зустрінеться з Ньюкаслом, а Борнмут визначить сильнішого з Вулвергемптоном.Цікаво. У матчі з Борнмутом Ліверпуль здобув найбільшу перемогу в АПЛ у своїй історії
Відеоогляд матчу