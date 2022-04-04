Литовські фанати освистали сербську Црвену Звєзду, яка відмовилася підтримати Україну

3 квітня відбувся матч Євроліги між командами Жальгіріс та Црвена Звєзда. Місцеві фанати освистали гостів та підтримали українців.

"Fuck you, Serbia"

Матч між литовським Жальгірісом та сербською Црвеною Звєздою розпочався зі свисту на трибунах та скандувань на підтримку України. Литовські фанати відреагували на поведінку гостей, які відмовилися брати участь в акції на підтримку України, пише 24 канал.

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Перед поєдинком гравці обох команд зібралися в центрі майданчика, баскетболісти литовської команди та судді тримали в руках український прапор зі словами "Ні війні". Їхні опоненти з Сербії відмовилися взяти плакат.

Місцеві вболівальники гучно освистали Црвену Звєзду.

Литовські вболівальники упродовж усього матчу відповідали сербам за їх дію перед грою. Вони співали "Fuck you, Serbia".

А також гучно затягували "Слава Україні!" – "Героям Слава!" на трибунах в Каунасі. На трибунах було близько 10 тисяч вболівальників.

У підсумку Жальгіріс помстився сербам, матч закінчився перемогою литовців з рахунком 103:98

Литовський Жальгіріс вже не вперше підтримує український народ. Акції на підтримку України вони влаштували у грі проти Олімпіакоса та Барселони.

Відео підтримки від литовців