Літні Олімпійські ігри "хочуть" провести у Лапландії

Салла, муніципалітет у найбільшій фінській провінції Лапландія, претендує на проведення Літніх Олімпійських ігор-2032. Жителі Салли жартома подали заявку на проведення Ігор-2032.

Джерело: Savesalla.com

Жителі Салли, який розташований на північ від Полярного кола, не хочуть, щоб у їх край прийшло тепло. Вони бояться, що через 11 років внаслідок глобального потепління зміниться клімат.

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Салла-2032: дивитися відео

Тепло в серцях у нас вже є, а тепле місце скоро буде

Відтак, громада запустила сайт заявки на проведення Ігор-2032. Фіни не полінувалися та розробили піктограми всіх видів спорту, слоган і символ змагань.

Символом Ігор став північний олень, на ім'я Кеса (що по-фінськи означає "літо"). Олень, за задумом авторів, страждає від спеки.

Слоган: "Тепло в серцях у нас вже є, а тепле місце скоро буде". Як логотип Ігор-2032 використовуються гори, на яких розтанув сніг.

Відео представлення маскота

Автори заявки планують відкрити магазин атрибутики Олімпіади-2032.

У такий спосіб жителі Салли, де влітку стовпчик термометра в середньому сягає 15 градусів за Цельсієм, хочуть привернути увагу до проблеми глобального потепління. На сайті є поради, як можна зупинити процес зміни клімату.

. Салла розташовується поблизу містечка Санта-Клауса в місті Рованіемі. Відстань між містами близько 150 кілометрів.