Мессі може йти у президенти Аргентини: майже половина респондентів готові проголосувати за Лео

Божевілля від перемоги на ЧС-2022 не залишає Аргентину. Капітана "альбіселесте" вже навіть готові підтримати на виборах президента.

Тиждень тому, 18 грудня, завершився чемпіонат світу 2022, де тріумфатором стала збірна Аргентини. Команда Скалоні перемогла у божевільному фіналі французів в серії пенальті.

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Цей Кубок світу став першим в кар'єрі титулованого Ліонеля Мессі. Не дивно, що нападник ПСЖ одразу став футбольною іконою у себе на Батьківщині.

На честь Лео вже назвали одну з вулиць у селі Урібуру. Ба більше, аргентинці навіть готові проголосувати за Мессі на виборах президента Аргентини.

Соцопитування від Giacobbe y Asociados залучилось більше 2500 тисяч бажаючих з питанням, чи віддали б вони за Ліонеля свій голос. 43,7% респондентів відповіли "так", тоді як не підтримали кандидатуру Мессі 37,8%.

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Ще 17,5% опитуваних відповіли, що можливо проголосували б за нього. Також один відсоток респондентів відмовились від відповіді. Нагадаємо, що це був третій Кубок світу для "альбіселесте".

У 1978 році Аргентина виграла домашній Мундіаль із забивним Маріо Кемпесом. А вже за вісім років у 1986-му "срібна збірна" вдруге стала чемпіоном світу разом із неперевершаним Дієго Марадоною.