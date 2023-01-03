Повернення до Барселони не відбудеться: ПСЖ продовжить контракт із Мессі

Французьке ПСЖ може зберегти 7-разового володаря "Золотого м'яча" Ліонеля Мессі. Клуб готовий продовжити контракт із чемпіоном світу-2022.

Ліонель близький до того, щоб поставити свій підпис під новим контрактом. У такому разі Мессі залишиться у паризькому клубі щонайменше до літа 2024 року. Пункт пролонгації співпраці є в угоді футболіста.

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Буде далі сяяти у столиці Франції

Лео ще має угоду з ПСЖ, яка спливає вкінці червня 2023-го.

Наразі Мессі закінчив свій відпочинок після переможного ЧС-2022 у Катарі, де Ліонель разом зі збірною Аргентини у фіналі перемогла Францію у серії пенальті. Приватний літак футболіста вже взяв курс у Париж із рідного Росаріо.

3 січня нападник повинен доєднатись до загальної групи ПСЖ. Прогнозується, що до офіційних матчів Мессі повернеться вже 11 січня, коли парижани зіграють проти Анже.

Загалом після Мундіалю аргентинець пропустить три поєдинки ПСЖ, два з яких вже парижани зіграли. Команда Крістофа Галтьє обіграла вдома Страсбург 2:1 та програла на виїзді Лансу 3:1.

Попереду ще одна зустріч без Мессі проти Шатору. Команди зіграють в 1/32 фіналу Кубка Франції.

Після 17 турів ПСЖ лідирує у Лізі 1, маючи у своєму активі 44 очки. Перевага над Лансом складає 4 бали.

Кар'єра Мессі у ПСЖ