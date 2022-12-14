"Закінчити кар'єру тут – блискуче": Мессі визначився зі своєю долею у збірній Аргентині

Збірна Аргентини 13 грудня пробилась у фінал ЧС-2022 з футболу, здолавши Хорватію. Ліонель Мессі провів відмінний поєдинок, у якому відзначився за системою "гол плюс пас".

На 34-й хвилині Лео реалізував 11-метровий удар, який вивів Аргентину уперед в рахунку 1:0. Долучився Мессі і до третього м'яча у ворота хорватів, розкішно "пошивши у дурні" суперника та віддав на Альвареса, який оформив дубль у ворота Ліваковіча.

Детальніше про півфінал Мессі в кроці від Кубка світу: Аргентина ефектно вийшла у фінал ЧС-2022 – відеоогляд матчу

Мессі: Дуже приємно завершити свій шлях на чемпіонатах світу у фіналі

Аргентина переграла Хорватію 3:0. У фіналі підопічні Ліонеля Скалоні зіграють проти переможця другого півфіналу Франція – Марокко (старт матчу 1/2 фіналу Мундіалю у Катарі 14 грудня о 21:00).

Поєдинок проти хорватів став для Мессі 25-м на чемпіонатах світу, а гол 11-м у футболці національної команди на такому рівні змагань.

Після поєдинку Ліонель розставив усі крапки над "І" у питанні про його подальшу кар'єру у збірній. Мессі не впевнений, що зможе грати за Аргентину до наступного ЧС, який відбудеться вже аж у 2026 році. Тому Мундіаль у Катарі стане для нього останнім у виступах за збірну.

Лео може з кубком у руках тріумфально закінчити кар'єру на рівні національної команди.

Дуже приємно завершити свій шлях на чемпіонатах світу у фіналі. Все, що трапилося в Катарі – неймовірні емоції як для мене, так і для вболівальників. Не впевнений, що гратиму на ЧС-2026, тому закінчити кар'єру тут – блискуче,

– сказав Мессі.

На поточному ЧС нападник ПСЖ забивав майже у кожному матчі, окрім гри проти Польщі у груповому раунді. За 6 зіграних поєдинків Мессі наколотив 5 голів та віддав 3 асисти.

За свою кар'єру здобув зі збірною три серйозні досягнення – віцечемпіонство світу у 2014 році, завоював перемогу на Кубку Америки у 2021-му та був олімпійським чемпіон у 2008-му.

Мессі дебютував за збірну Аргентини ще 17 серпня 2005 року. Сталось це у товариському поєдинку проти Угорщини, у якому Лео був вилучений з поля на 65 хвилині. За головну команду країни провів 171 матч, у яких забив 96 голів.