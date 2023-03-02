Озброєні люди залишили Мессі грізне повідомлення: що загрожує найкращому футболісту планети

Інцидент зі стріляниною трапився у аргентинському місті Росаріо. Злочинці обстріляли супермаркет, який належить сім'ї дружини Мессі.

Вранці 2 березня озброєні люди відкрили вогонь по супермаркету Unico в Росаріо, що належить родині дружини Мессі Антонелли Роккуцо. Для зіркового аргентинця злодії залишили погрозливе послання.

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Загадкове послання Мессі

За повідомленням поліції, у нападі брали участь двоє чоловіків на мотоциклах. Вони зробили щонайменше десять пострілів по супермаркету Unico, пошкодивши ролети.

На дверній ручці супермаркету поліція виявила картонку з посланням до капітана збірної Аргентини.

Мессі, ми чекаємо на тебе. Явкін (мер Росаріо – прим.) теж наркоторговець, він тобі не допоможе,

– йдеться у повідомленні.

Поліція підозрює, що напад здійснили футбольні хулігани. Мер міста Росаріо Пабло Явкін нещодавно публічно засудив головного тренера місцевої команди Мігеля Анхеля Руссо за вислів, що деякі гравці відмовляються грати в Росаріо через небезпеку, що там панує.

Зазначимо, що Росаріо – третє за чисельністю населення місто в Аргентині. Останнім часом в місті спостерігається сплеск злочинності, пов’язаної з обігом наркотиків. Мессі досить часто відвідує Росаріо, де має будинок у передмісті Фюнес.