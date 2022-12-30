Мессі визнано найкращим спортсменом 2022 року

Рік, що минає, став для Ліонеля Мессі казковим. Лео став чемпіоном світу з футболу-2022 та отримав визнання від Міжнародної асоціації спортивної преси (AIPS).

В опитуванні взяли участь 420 представників ЗМІ з 113 країн світу. Журналісти віддали найбільшу кількість голів нападнику збірної Аргентини та французького ПСЖ Ліонель Мессі.

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Із трофеєм у руках

Це чергове визнання для новоспеченого чемпіона світу-2022.

Найближчим конкурентом Лео став титулований легкоатлет із Швеції Арман Люплантіс, який змагається у стрибках із жердиною. Він отримав від преси 373 голосів.

Трійку найкращих замкнув одноклубник Мессі по ПСЖ Кіліан Мбаппе – 366 голосів.

Міжнародна асоціація спортивної преси визначила й найкращу спортсменку року. Нею стала нападниця каталонської Барселони Алексія Путельяс, яка у 2022 році вдруге поспіль отримала "Золотий м'яч".

Нагадаємо, що нагороду Путельяс отримала із рук легендарного українського футболіста та тренера Андрія Шевченка.

Наразі Мессі насолоджується відпочинком після Мундіалю у Катарі. ПСЖ дало своєму лідеру невеличку відпустку після тріумфу на ЧС-2022. Ліонель збирає нагороди та відзнаки, а повернеться до тренувального процесу вже на початку 2023 року. 11 січня Мессі може зіграти свій перший офіційний матч після перемоги на ЧС. У цей день ПСЖ зіграє проти Анже.