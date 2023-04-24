Марсель Маліновського завдяки курйозному голу переміг Ліон у матчі Ліги 1: відеоогляд

В центральному матчі 32-го туру Ліги 1 Марсель Руслана Маліновського грав на виїзді проти Ліона. Український хавбек розпочав гру зі стартових хвилин матчу.

Ліон – Марсель – 1:2

Голи: Ляказетт, 68 – Ундер, 44, Гюсто, 90+1 (аг)

У двох попередніх матчах Марселя Руслан Маліновський з'являвся на полі наприкінці ігрового часу. Проте у поєдинку проти Ліона Ігор Тудор довірив українцю місце в стартовому складі, пише 24 Канал.

Читайте також Не втримавши перемогу без українця: Ярмоленко оформив асист за Аль-Айн – відео

Драматична перемога Марселя

Гості менше володіли м'ячем, проте гостріше діяли в атаці, використовуючи вільні зони. На 26-й хвилині Маліновський міг перервати свою безгольову серію, але пробив повз бокову стійку. Втім, саме марсельці відкрили рахунок у зустрічі.

Денгіз Ундер вдало зіграв на добиванні, відправивши м'яч по центру воріт. Господарі відповіли в середині другого тайму. Форвард Ліона Александр Ляказетт скористався ювелірним пасом партнера по команді та відновив паритет у поєдинку.

На 83-й хвилині зустрічі Маліновський поступився місцем на полі герою попереднього матчу з Труа (3:1) португальцю Вітіньї. Проте не він став героєм поєдинку.

На 4-й компенсованій хвилині у штрафному майданчику Ліона виникла метушня, в результаті якої захисник Ліона Мало Гюсто зрізав м'яч у власні ворота. У підсумку Марсель несподівано здобув три очки на виїзді завдяки курйозному голу.

Після 32-х зіграних матчів Марсель розташувався на другій сходинці турнірної таблиці, випереджаючи Ланс на один пункт.

Ліон з 50 балами йде сьомим.

Відеоогляд матчу Ліон – Марсель