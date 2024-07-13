Персональний лікар ПСЖ прооперував у Львові українських військових

Французький лікар Стефано Романо вчетверте відвідав Україну. Відомий ортопед-травматолог радо допомагає захисникам нашої держави.

Стефано Романо працює в одній з найбільших приватних клінік у Франції та лікує футболістів Парі-Сен-Жермен. Він не лише спортивний, але й військовий лікар за сумісництвом.

Читайте також ПСЖ запропонував зірці Реала контракт на шалену суму: що відповів гравець

Благородна місія персонального лікаря ПСЖ

Романо неодноразово їздив з медичними місіями до Іраку, Лівії та Афганістану. Тож коли лікаря запросили до України, він радо погодився.

Під час повномасштабної війни він чотири рази відвідував нашу країну. Під час останнього візиту до Львова французький лікар прооперував 15 українських військових. Романо виконував операції з відновлення сухожилків та нервів.

Стефано Романо у львівській лікарні / фото Перше медичне об'єднання Львова

Раніше ми повідомляли, що французький ПСЖ зацікався українським захисником Борнмута Іллею Забарним. 21-річний футболіст влітку може поповнити склад чемпіона Франції.