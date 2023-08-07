Українське протистояння в Лізі Європи: Зоря може зіграти проти Дніпро-1 в плей-офф кваліфікації

Українські клуби отримали суперників в плей-офф кваліфікації Ліги Європи. В найкращому випадку, в груповому етапі зіграє лише одна українська команда.

У кваліфікації Ліги Європи зіграють дві українські команди. Дніпро-1 після вильоту з кваліфікації Ліги чемпіонів, зіграє у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи, де їх суперником стала чеська Славія. Зоря ж стартує з плей-офф раунду кваліфікації.

Варте уваги Українські футболісти дізналися імена суперників у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

7 серпня відбулося жеребкування раунду плей-офф. Відтак українські клуби отримали потенційних суперників. І так сталося під час жеребкування, що на вболівальників може очікувати українське протистояння в плей-офф кваліфікації. Адже Зоря зіграє з переможцем пари Дніпро-1 – Славія.

Відтак, якщо Дніпро-1 пройде Славію, то зіграє саме проти Зорі в плей-офф кваліфікації Ліги Європи. І тоді одна українська команда гарантовано зіграє в груповому етапі Ліги Європи. А інша відправиться в груповий етап Ліги конференцій.

За найгіршого сценарію, Славія зуміє пройти і Дніпро-1, і Зорю. Тоді в Лізі Європи наших команд не буде. Зоря ж вилетить до групового етапу Ліги конференцій, і Дніпро-1 ще буде змушене грати у кваліфікації ЛК.

Матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи відбудуться 24 і 31 серпня.