Ліга Європи: результати жеребкування стикових матчів

В Лізі Європи з минулого сезону в стадії плей-офф додалися так звані стикові матчі. В них грають команди, які посіли другі місця в групах Ліги Європи, проти команд, які фінішували на третіх позиціях в Лізі чемпіонів. 7 листопада 2022 відбулося жеребкування стикових матчів.

На цій стадії турніру зіграють 16 команд. До сіяних потрапили клуби, які посіли другі місця в групах Ліги Європи. До несіяних – команди, які вилетіли з Ліги чемпіонів. Серед таких і донецький Шахтар.

До теми Ліга чемпіонів: результати жеребкування 1/8 фіналу

Під час жеребкування цієї стадії єдине обмеження – один проти одного не можуть зіграти клуби з однієї країни.

Результати жеребкування стикових матчів плей-офф Ліги Європи

Барселона – Манчестер Юнайтед

Ювентус – Нант

Спортінг – Мітьюлланн

Шахтар – Ренн

Аякс – Уніон

Баєр – Монако

Севілья – ПСВ

Зальцбург – Рома

Матчі цієї стадії відбудуться 16 та 23 лютого 2023 року. Сіяні команди матчі-відповіді проведуть вдома.

Переможці пар вийдуть в 1/8 фіналу Ліги Європи, де на них чекатимуть команди, які посіли перші місця у своїх групах ЛЄ.