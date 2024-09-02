Президент Динамо розповів, де команда буде грати "домашні" матчі у Лізі Європи

У зв'язку зі збройною агресією Росії українські команди вимушені грати домашні єврокубкові матчі поза межами країни. Стало відомо, де Динамо буде приймати суперників у Лізі Європи.

Ігор Суркіс, президент Динамо, відреагував на новий формат другого за силою європейського турніру. Також футбольний функціонер розповів, де столична команда буде грати номінально домашні ігри у Лізі Європи.

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Гамбург надав Динамо стадіон для домашніх матчів ЛЄ

Ігор Суркіс прокоментував новий формат Ліги Європи, зазначивши, що буде вісім виїздів та відсутність відпочинку. Зі слів президента Динамо останні матчі буде зіграно у середині грудня, після чого буде 2-3 тижні відпустки, потім потрібно готуватись до другої половини сезону.

Не можу зараз його оцінити. Побачимо як буде. Для нас, нашої країни, в якій йде війна – це тяжко. Ми не граємо вдома, у нас було 6 виїздів у цьому році,

– сказав Суркіс.

Також футбольний функціонер розповів про тяжкість таких переїздів для футболістів. Суркіс, зазначив, що потрібно буде їхати в Гамбург на домашній матч проти Реала Сосьедада, а потім повертатись.

До слова. У минулій кампанії донецький Шахтар грав свої номінально домашні матчі у Лізі чемпіонів та Лізі Європи, саме у Гамбурзі, на стадіоні "Імтех Арена".

Президент Динамо відзначив, що незважаючи на це, його гравці професіонали, звісно потрібно буде відновлюватись та повинна бути ротація. Завдання на сезон, які стоять перед командою скасовано не було.

Нагадаємо, що команда Олександра Шовковського, на жаль, не змогла пробитись у основну сітку Ліги чемпіонів, але потрапила у Лігу Європи. У останньому раунді плей-оф кияни програли Зальцбургу 3:1 за підсумками двох матчів.