Ліга Європи: результати матчів та відео голів 30 вересня
Джерело:24 канал
У четвер, 30 вересня, відбувся другий тур на груповому етапі Ліги Європи. Результати матчів - в огляді Спорт 24.
Штурм – ПСВ 1:4
Голи: Станкович, 55 – Сангаре, 32, Захаві, 51, Макс, 74, Вертессен, 78
Вилучення: Сангаре, 89
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Фенербахче – Олімпіакос 0:3
Голи: Соареш, 6, Масурас, 63, 68
Спарта – Рейнджерс 1:0
Гол: Ганцко, 29
Вилучення: Камара, 74 (Рейнджерс)
Реал Сосьєдад – Монако 1:1
Голи: Меріно, 53 – Дісасі, 16
Наполі – Спартак 2:3
Голи: Ельмас, 1, Осімхен, 90+4 – Промес, 55, 90, Ігнатов, 80
Вилучення: Руй, 29 – Кофріє, 82
Ліон – Брондбю 3:0
Голи: Екамбі, 64, 71, Ауар, 86
Легія – Лестер 1:0
Гол: Емрелі, 31
Антверпен – Айнтрахт 0:1
Гол: Пасіенсія, 90+1
Ференцварош – Бетіс 1:3
Голи: Узуні, 44 – Фекір, 17, Вінго, 76 (авт), Тельйо, 90+5
Селтік – Баєр 0:4
Голи: Інкап'є, 25, Вірц, 35, Аларіо, 58, Адлі, 90+4
Марсель – Галатасарай 0:0
Лудогорець – Црвена Звезда 0:1
Гол: Канга, 64
Вилучення: Сісінью, 77 (Лудогорець)
Лаціо – Локомотив 2:0
Голи: Башич, 13, Патрік, 38
Генк – Динамо (Загреб) 9:3
Голи: Іванушец, 10, Петкович, 45+3, 67
Вилучення: Муньйос, 65 (Генк)
Вест Хем – Рапід 2:0
Голи: Райс, 29, Бенрахма, 90+4
Брага – Мідтьюлланн 3:1
Голи: Галено, 55, 90+5, Орта, 62 – Евандер, 19
Нереалізований пенальті: Орта, 35
Вилучення: Жуніньо, 84 (Мідтьюлланн)