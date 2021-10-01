Ліга Європи: результати матчів та відео голів 30 вересня

1 жовтня 2021 , 00:25
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Джерело:

24 канал

У четвер, 30 вересня, відбувся другий тур на груповому етапі Ліги Європи. Результати матчів - в огляді Спорт 24.

Штурм – ПСВ 1:4

Голи: Станкович, 55 – Сангаре, 32, Захаві, 51, Макс, 74, Вертессен, 78
Вилучення: Сангаре, 89

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Фенербахче – Олімпіакос 0:3

Голи: Соареш, 6, Масурас, 63, 68

Спарта – Рейнджерс 1:0

Гол: Ганцко, 29
Вилучення: Камара, 74 (Рейнджерс)

Реал Сосьєдад – Монако 1:1

Голи: Меріно, 53 – Дісасі, 16

Наполі – Спартак 2:3

Голи: Ельмас, 1, Осімхен, 90+4 – Промес, 55, 90, Ігнатов, 80
Вилучення: Руй, 29 – Кофріє, 82

Ліон – Брондбю 3:0

Голи: Екамбі, 64, 71, Ауар, 86

Легія – Лестер 1:0

Гол: Емрелі, 31

Антверпен – Айнтрахт 0:1

Гол: Пасіенсія, 90+1

Ференцварош – Бетіс 1:3

Голи: Узуні, 44 – Фекір, 17, Вінго, 76 (авт), Тельйо, 90+5

Селтік – Баєр 0:4

Голи: Інкап'є, 25, Вірц, 35, Аларіо, 58, Адлі, 90+4

Марсель – Галатасарай 0:0

Лудогорець – Црвена Звезда 0:1

Гол: Канга, 64
Вилучення: Сісінью, 77 (Лудогорець)

Лаціо – Локомотив 2:0

Голи: Башич, 13, Патрік, 38

Генк – Динамо (Загреб) 9:3

Голи: Іванушец, 10, Петкович, 45+3, 67
Вилучення: Муньйос, 65 (Генк)

Вест Хем – Рапід 2:0

Голи: Райс, 29, Бенрахма, 90+4

Брага – Мідтьюлланн 3:1

Голи: Галено, 55, 90+5, Орта, 62 – Евандер, 19
Нереалізований пенальті: Орта, 35
Вилучення: Жуніньо, 84 (Мідтьюлланн)

Автор: Ігор Саджениця