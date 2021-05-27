Вільярреал – переможець Ліги Європи

У середу, 26 травня, визначився переможець Ліги Європи. Ним став Вільярреал.

Фінал Ліги Європи відбувся у Гданську. За головний трофей зіграли англійський Манчестер Юнайтед та іспанський Вільярреал.

Варто побачити Вільярреал у серії пенальті переміг Манчестер Юнайтед та виграв Лігу Європи: відео

Основний час матчу закінчився внічию 1:1. У першому таймі відзначився Жерар Морено. А в другій 45-хвилині Едісон Кавані зрівняв рахунок. Тож командам довелося грати два екстратайми по 15 хвилин. Але і тоді ніхто голів не забив. Тож переможець визначився у серії пенальті.

Усі гравці пробили пенальті. А вирішальним став одинадцятий удар, який пробивав воротар. Голкіпер "червоних дияволів" Давід де Хеа не реалізував свою спробу.

Перемога в цьому матчі забезпечила Вільярреалу місце в Лізі чемпіонів наступного сезону.

Це четверта перемога для головного тренера Унаї Емері у Лізі Європи. Тричі він вигравав турнір з Севільєю.