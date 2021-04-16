Ліга Європи: результати матчів та відео голів 15 квітня

У четвер, 15 квітня, відбулися матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи сезону 2020/2021. Визначились усі півфіналісти. Результати матчів – на Спорт24.
Рома – Аякс 1:1
Голи: Джеко, 72 – Броббей, 49
Цікаво дізнатись Ліга чемпіонів: хто вийшов в 1/2 фіналу
Рома – Аякс відеоогляд
Манчестер Юнайтед – Гранада 2:0
Голи: Кавані, 6, Вальєхо, 90 (автогол)
Манчестер Юнайтед – Гранада відеоогляд
Вільяреал – Динамо Загреб 2:1
Голи: Алькасер, 36, Морено, 43 – Оршіч, 74
Вільярреал – Динамо Загреб відеоогляд
Славія – Арсенал 0:4
Голи: Пепе, 18, Ляказетт, 21 (п), 77, Сака, 24
Славія – Арсенал відеоогляд