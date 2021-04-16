Ліга Європи: результати матчів та відео голів 15 квітня

16 квітня 2021 , 07:45
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Джерело:

24 канал

У четвер, 15 квітня, відбулися матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи сезону 2020/2021. Визначились усі півфіналісти. Результати матчів – на Спорт24.

Рома – Аякс 1:1

Голи: Джеко, 72 – Броббей, 49

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Рома – Аякс відеоогляд

Манчестер Юнайтед – Гранада 2:0

Голи: Кавані, 6, Вальєхо, 90 (автогол)

Манчестер Юнайтед – Гранада відеоогляд

Вільяреал – Динамо Загреб 2:1

Голи: Алькасер, 36, Морено, 43 – Оршіч, 74

Вільярреал – Динамо Загреб відеоогляд

Славія – Арсенал 0:4

Голи: Пепе, 18, Ляказетт, 21 (п), 77, Сака, 24

Славія – Арсенал відеоогляд

Автор: Софія Кулай