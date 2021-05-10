Ліга шапіто: як клуби УПЛ гастролювали у минулому сезоні

Українському футболу вже складно чимось здивувати: скандали з арбітрами, договірні матчі, пшик з телепулом, Минай та ще багато іншого. Сезон, який щойно був дограний, чи не найбільше запам’ятався гастролями. Де відбудеться чи не кожен наступний матч – ніхто точно сказати не міг. Були як нормальні причини, так і абсурдні.

Скільки матчів перенесли в УПЛ сезону-2020/2021

Перед тим, як рахувати, скільки ж матчів було перенесено, слід звернути увагу на такі факти:

Маріуполь ще перед сезоном заявив, що всі домашні матчі першого кола гратиме на виїзді через реконструкцію стадіону. Тому поєдинки "азовців" не слід брати до уваги, хоча й тут не обійшлося без колапсу.

Зокрема, 20 березня Маріуполь повернувся на рідний стадіон та зіграв проти Минаю. Та, зрозумівши, що газон не витримує шквал критики, вже в наступному матчі "азовці" приймали Інгулець у Харкові. На рідний стадіон Маріуполь знову повернувся тільки 2 травня!

До 6 березня донецький Олімпік грав на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського у Києві. Однак донеччанами заборонили грати на "Динамо"внаслідок скандалу з президентом Олімпіка Владиславом Гельзіним. Той увірвався на інтерв’ю тренера після матчу з Шахтарем у другому колі і наговорив багато "приємного" про арбітрів та Лучано Лучі.

Варто додати, що покарання для Олімпіка справедливе, однак, де повинен грати клуб, стадіон і базу якого окупували російські війська?

І нарешті Інгулець з Минаєм, які не мають стадіонів, які б відповідали регламенту УПЛ. У випадку з Минаєм, який заявив як домашню арену "Авангард" в Ужгороді, не все так погано. Село Минай розташоване на межі з Ужгородом.

Водночас Інгулець із села Петрове змушений був долати майже 100 кілометрів, щоб грати домашні матчі в Кропивницькому!

Львів – Минай

Інгулець – Дніпро

Минай – Динамо

Львів – Зоря

Дніпро – Динамо

Інгулець – Зоря

Десна – Минай

Динамо – Колос

Динамо – Олімпік

Колос – Динамо

Десна – Динамо

Десна – Інгулець

Динамо – Минай

Рух – Десна

Львів – Рух

Львів – Шахтар

Минай – Шахтар

Олександрія – Колос

1 тур

Якщо не рахувати поєдинки Олімпіка після заборони грати на "Динамо" та проблеми Маріуполя з домашнім стадіоном, за 26 турів УПЛ було перенесено з тих чи інших причин 18 матчів:

Як корабель назвеш – так він і попливе. Саме така приказка напрошується до УПЛ минулого сезону, адже перенесення матчів розпочалося вже з першого туру.

В УПЛ без стадіону, який відповідає вимогам УПЛ, потрапив Інгулець. У клубі переконують, що арену будують. Однак у першому турі Інгулець прийняв Дніпро-1 у Дніпрі на домашньому стадіоні Дніпра-1. Матч другого кола теж відбувся у Дніпрі!

Надалі Інгулець грав на стадіоні "Зірка" у Кропивницькому й навіть це не убезпечило клуб від проблем! Останній матч першого кола проти Шахтаря не відбувся у Кропивницькому, адже поле банально замерзло.

Інгулець отримав технічну поразку не в дусі минулого сезону. Чому? Та хіба була проблема перенести матч? З іншого боку, відповідальним за підігрів є Інгулець, тому це проблема точно не Шахтаря!

Швидше за все, Інгулець продовжить грати у Кропивницькому і в новому сезоні.



Львів і Минай зіграли в Луцьку / Фото ПФК Львів

Разом з тим, на цьому пригоди в першому турі не завершилися. Матч Львів – Минай також довелося перенести, адже у складі Львова стався спалах коронавірусу. Тоді COVID-19 було виявлено у шести гравців Львова і команда пішла на карантин.

Що цікаво, Динамо, Шахтар та навіть Дніпро-1 спромоглися грати, коли вірус "скосив" основний склад їх команд. Історію у Львові спишемо на відсутність досвіду й безпеку кожного учасника виправдовує будь-яка зміна дати гри!

Гру Львів – Минай провели тільки 21 квітня 2021 року в Луцьку. Чому в Луцьку? Все просто, "Арена Львів" була задіяний іншим спортивним заходом у день проведення гри – всеукраїнськими змаганнями зі стрільби з лука.

4 тур

У вересні – жовтні Динамо проходило кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Через це кияни просили суперників в УПЛ помінятися домашніми матчами. Якщо Рух відмовився, то Минай пішов назустріч столичному клубу.

Закарпатська команда приїхала у Київ і була бита 4:0. У наступному колі команди мали зіграти в Ужгороді на "Авангарді". Та за декілька днів до гри Закарпаття потрапило у червону карантинну зону. Відтак, там було заборонено проводити матчі з глядачами.

Що вирішив Минай? Правильно, знову поїхати у Київ, де в чергове програв Динамо. Ситуація виглядає дивною з двох причин. По-перше, після матчу з Минаєм у Динамо була гра з Вільярреалом в 1/8 фіналу Ліги Європи. Чи не хотіли кияни зекономити час на логістиці?

По-друге, карантин не завадив Минаю вже у наступному домашньому поєдинку прийняти в Ужгороді Інгулець. Виходить, що Динамо небезпечно грати в Ужгороді, а Інгульцю – ні?

Можливо, закарпатці тепер кусають лікті. Хто знає, як би склалася гра в Ужгороді. Бодай одне набране очко могло допомогти команді залишитися в еліті…

У цьому ж турі знову було перенесено матч Львова. Команда залишилася у рідному місті, але замість "Арени Львів" зіграла на "Україні".

8 тур

У цьому турі маленькі клуби УПЛ знову пішли на повідку в наших грандів. Динамо через Лігу чемпіонів помінялося домашніми матчами з Дніпром-1.

Ідентичну ідею вдалося провернути Зорі, яка виступала у Лізі Європи. Тоді у луганської команди був і дійсно тісний графік: від 17 жовтня до 8 листопада команда зіграла 7 матчів.

Однак перед грою з Інгульцем у 8 турі та після зустрічі з новачком УПЛ луганський клуб грав домашні матчі Ліги Європи та чемпіонату України.

9, 10 і 13 тури

Чернігівська Десна у 9 турі не змогла прийняти Минай на рідному стадіоні через погану епідеміологічну ситуацію. Поєдинок відбувся у Києві на стадіоні "Оболонь".

У десятому турі Олімпік приймав Зорю, однак гра не відбулася 22 листопада через спалах коронавірусної інфекції. У донецькому клубі не залишилося жодного здорового воротаря, який зміг би взяти участь у цьому матчі.

Матч команд відбувся тільки 28 квітня 2021 року. Через те, що Олімпіку заборонили грати на "Динамо" у Києві, донеччани прийняли Зорю у Чернігові.

Під кінець 2020 року задихався НСК "Олімпійський", який відтепер Динамо ділить з Шахтарем. 1 та 5 грудня на "Олімпійському" свої матчі зіграв Шахтар. Динамо приймало Ференцварош на НСК 8 грудня.



Динамо прийняло Колос на стадіоні імені Лобановського / Фото Динамо

Матч Динамо – Колос відбувся 12 грудня. Щоб не вбити газон на "Олімпійському", Динамо приймало ковалівців на Лобановського.

14 тур

Після того, як команди пішли на зимове міжсезоння, було прийнято рішення розпочати другу частину сезону максимально швидко. Команди повернулися на поле вже 13 лютого, коли більшість міст України накрили снігопади.

18 лютого стартувала й 1/16 фіналу Ліги Європи, а це означало, що Динамо та Шахтар знову максимально експлуатуватимуть "Олімпійський". Динамо, щоб зберегти газон, перенесло матч з Олімпіком на Лобановського.

Для Динамо не проблема проводити матчі на своєму формально другому стадіоні. Однак вже наступного дня на Лобановського зійшлися Колос та Шахтар. Клуб з Ковалівки через погоду не зміг підготувати газон до матчу з "гірниками".

Тому поєдинок перенесли на неділю, 14 лютого, у Київ. Хто бачив поєдинок, той розуміє, в якому жахливому стані був газон. Проводити поєдинки на такому полі – злочин проти футболу! Тому не дивно, що Шахтарю було важко здолати Колос (0:0).

15 і 16 тури

Погода не дозволяла Десні грати домашні матч в Чернігові. Поле стадіону імені Гагаріна просто не відповідало вимогами і було засипане снігом.

Тому, окрім Динамо та Олімпіка, стадіон Лобановського у Києві приймав ще й поєдинки Десни, яка орендувала арену. У 15 турі Десна у Києві "приймала" Динамо, а згодом Інгулець.

17, 18 і 19 тури

Загалом клубам УПЛ слід поставити пам’ятник стадіону "Динамо" імені Лобановського. Арена врятувала від перенесення цілий ряд поєдинків!

7 березня в Ужгороді Минай мав приймати Динамо. Як було сказано вище, закарпатський клуб вирішив зіграти поєдинок у Києві. Офіційно Минай пояснив перенесення поєдинку карантином…

Та більшої уваги заслуговує місце матчу між Рухом та Десною. Рух та ПФК Львів, які ділять "Арену Львів", зіткнулися з непересічною проблемою.

У березні збірна України мала зіграти два матчі відбору на чемпіонат світу-2022 у Львові. Тому Рух та Львів попросили не грати на "Арені Львів".

Задовго до матчів збірної у ЗМІ з'явилася інформація, що тренерський штаб Андрія Шевченка звернувся з проханням, щоб за три тижні до відбору на "Арені Львів" не відбувалися жодні матчі. Було побоювання щодо стану газону.

Матч Рух – Десна відбувся у Львові, але його перенесли на стадіон СКІФ. Проблема в тому, що матчі Прем’єр-ліги не можна грати на цій арені. СКІФ не підходить критеріям категорій УАФ для проведення матчів УПЛ. Та коли справа стосується збірної – робити можна все…



Рух і Львів зіграли на стадіоні, який не відповідає регламенту / Фото Рух

Уже в наступному турі не відбувся матч Львів – Рух. Поєдинок команд перенесли заради підготовки газону "Арені Львів".

Але й це ще не все! У 19 турі Львів приймав донецький Шахтар, який, мабуть, не хотів переносити гру. Тому команди домовилися зіграти аж у Харкові! Попри вояж на схід України Львів зумів здобути перемогу.

25 і 26 тур

У підсумку збірна України вирішила зіграти свої матчі у Києві, адже у Львові ввели карантин і вболівальники не змогли потрапити на гру. У Києві глядачів теж не пустили на стадіон. Отже, матчі УПЛ переносили даремно…

У більшості ліг світу матчі останніх двох турів відбуваються в один день та одночасно. Все для того, щоб зберегти інтригу до останньої секунди. Однак в УПЛ не все так просто.

У 25 турі особливе право провести матч о 14:00 отримали Динамо й Маріуполь. Якщо кияни стали чемпіонами й матч для них не мав турнірного значення, то Маріуполь на момент гри ще не гарантував собі збереження прописки.

Інші матчі мали відбутися протягом двох днів і розпочатися о 19:00. Однак проблеми виникли у Миная, який мав прийняти Шахтар в Ужгороді. Виявилося, що в УПЛ грає команда, на стадіоні якої проблеми з освітленням. Тому поєдинок перенесли у Київ.

На цьому епопея з цим поєдинком не завершилася. Гра розпочалася на 35 хвилин пізніше, адже Минай не хотів виходити на поле. Наразі є декілька версій, чому команда відмовлялася грати. Одна з них – фіксований результат гри, на який була зроблена велика ставка. Тому матчі закарпатського клубу перевірять через аномальні ставки.

У підсумку Минай вилетів з УПЛ і це певним чином вплинуло на 26 тур, який був останнім у сезоні. Передбачалося, що всі матчі відбудуться 9 травня і розпочнуться одночасно.

Але керівництво ліги вирішило змінити час і перенесло частину матчів. Одночасно відбулися поєдинки Маріуполь – Десна та Минай – Ворскла. Чернігівська та полтавська команди мали визначити, хто останнім потрапить у зону єврокубків.

У новому сезоні гастролі, швидше за все, продовжаться. В УПЛ заходить рівненський Верес, який не має стадіону й тільки будує арену. Поєдинки Вересу, мабуть, відбуватимуться у Луцьку.

Також зайти в УПЛ може Агробізнес. Клуб з Волочиська теж не має арени. Домашні матчі Кубка України проти Шахтаря та Динамо Агробізнес проводив у Києві та Тернополі.

У 25 турі на рідному стадіоні "Ніка" не змогла зіграти Олександрія. Команда поспішила розпочати заміну газону на стадіоні. Тому гру з Колосом перенесли у Кропивницький на стадіон "Зірка". Уже наступного дня на "Зірці" свій матч зіграв Інгулець зі Львовом.