Визначилися учасники фіналу чотирьох Ліги націй

У Лізі націй зіграли всі матчі групового етапу. Відтак визначилися команди, які зіграють у фіналі чотирьох в боротьбі за головний приз.

У фіналі чотирьох зіграють чотири переможці своїх груп у дивізіоні A. Ними стали Хорватія, Іспанія, Італія та Нідерланди.

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Саме в одній з цих країн і відбудеться фінал чотирьох Ліги націй. Господаря турніру оберуть згодом.

Півфінальні матчі відбудуться 14 та 15 червня 2023 року. Суперників у півфіналах визначать жеребкуванням.

Фінал Ліги націй відбудеться 18 червня. Тоді ж – і матч за третє місце.