Немає легких ігор, – Ярмоленко розповів про настрій команди перед грою проти Чехії у Лізі націй

У вівторок, 10 вересня, збірна України зіграє другий поєдинок у Лізі націй проти Чехії. Лідер збірної України відвідав пресконференцію напередодні протистояння у Празі.

Андрій Ярмоленко, півзахисник Динамо та збірної України, прокоментував майбутню гру проти Чехії. Футболіст також розповів про емоції гравців після поразки від Албанії.

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Хлопці дуже переживають за результати матчів

На питання про те, що футболісти зробили висновки після Євро-2024, але все рівно програли албанцям Ярмоленко відповів, що всі хлопці переживають та дуже хочуть виграти. Зі слів Андрія всі у команді розуміють куди та для чого вони приїждають.

Я, у першу чергу, приходжу на прес-конференцію, щоб захистити хлопців. Не треба на всіх накидатися. Ми приїзджаємо та хочемо показувати найкращій футбол. Але ви маєте розуміти, що зараз всі збірні навчилися грати у футбол, немає легких ігор,

– заявив Ярмоленко.

Вінгер збірної України також відзначив, що Албанія дуже змінилась за 5 років та це зовсім інша команда. Балканці це довели своєю грою на Євро-2024 та матчем проти нас.

Також Андрій Ярмоленко, відзначив, що футболісти збірної України прикладуть зусиль, щоб порадувати вболівальників та військових, які захищають нашу державу.

Нагадаємо, що 10 вересня збірна України зіграє другий матч у Лізі націй проти Чехії у Празі. Гра відбудеться на стадіоні "Eden Arena" о 21:45 за київським часом.