Що варто знати про Лігу націй 2024-2025: формат та розклад матчів, суперники і мотивація України

Ліга націй подарує збірній Україні шість цікавих матчів у дивізіоні В. Наша команда може не тільки повернутися в лігу А, а ще і покращити свої шанси на вихід на ЧС-2026.

У четвер, 5 вересня, розпочинається новий сезон Ліги націй. Це вже буде четвертий розіграш турніру, який УЄФА заснував у 2018 році. 24 Канал детальніше розповідає, чого чекати від сезону 2024-2025.

До теми Ліга націй-2024/2025: календар матчів збірної України з футболу у дивізіоні В

Історія Ліги націй

Ліга націй була створена лише п'ять років тому. УЄФА хотів зменшити кількість матчів без турнірної інтриги, тому замість чисельних товариських ігор було вирішено створити новий турнір.

На відміну від Євро або чемпіонату світу він включає в себе усі європейські збірні, які поділяються на дивізіони залежно від сили збірної. Всередині ліг A, B та C збірні розбиваються на чотири квартети, тоді як в лізі D – на дві групи.

Команди з дивізіонів B, C та D можуть підвищитися у класі, тоді як з ліг A, B та C – вилетіти в дивізіон нижче. При цьому переможці груп у лізі А виходять у фінальну частину Ліги націй, де і розігрують трофей.

За цей час УЄФА провів вже три розіграші змагання. Чемпіонами ставали збірні Португалії (2019), Франції (2021) та Іспанії (2023). Що цікаво, "фінали чотирьох" часто дарували фанатам різний перелік команд.



Логотип Ліги націй / фото Getty Images

Лише Іспанії, Нідерландам та Італії вдавалось вийти у два різні плей-оф, тоді як ще шість команд потрапляли туди всього по одному разу. Україна ж має у своєму активі один виступ в лізі А та два – у лізі В.

СЕЗОН ЛІГА СУПЕРНИКИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ МІСЦЕ 2018-2019 В Чехія

Словаччина 3 0 1 5-5 9 1 2020-2021 А Іспанія

Німеччина

Швейцарія 2 0 4 5-13 6 4 2022-2023 В Шотландія

Ірландія

Вірменія 3 2 1 10-4 11 2

Формат сезону 2024-2025

У цьому сезоні ліги А, В та С складаються з 16-ти команд, тоді як в дивізіоні D має бути шість збірних. На відміну від минулих сезонів підвищитись у класі зможуть не тільки переможці груп, а і віцечемпіони.

Другі місця з дивізіону В битимуться у перехідному плей-оф з третіми місцями дивізіону А за право грати в "еліті". У свою чергу треті місця ліги В гратимуть у тому ж перехідному плей-оф з другими місцями ліги С за місця у другому дивізіоні.

Ще два матчі визначатимуть володарів квитків у дивізіон С. В них зіграють віцечемпіони груп ліги D та дві найкращі команди з останніх місць ліги С. Тріумфатори груп напряму підвищаться у класі, останні місця – напряму вилетять в лігу нижче.

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Зміниться і принцип відбору у "фінал чотирьох". Раніше туди напряму потрапляли переможці груп ліги А, але тепер вони битимуться у двоматчевих чвертьфіналах проти других місць ліги А.

Склад груп по дивізіонах Ліги націй 2024-2025:

ГРУПА А1:

Хорватія

Португалія

Польща

Шотландія ГРУПА А2:

Італія

Бельгія

Франція

Ізраїль ГРУПА А3:

Нідерланди

Угорщина

Німеччина

Боснія і Герцеговина ГРУПА А4:

Іспанія

Данія

Швейцарія

Сербія ГРУПА В1:

Чехія

Україна

Албанія

Грузія ГРУПА В2:

Англія

Фінляндія

Ірландія

Греція ГРУПА В3:

Австрія

Норвегія

Словенія

Казахстан ГРУПА В4:

Уельс

Ісландія

Чорногорія

Туреччина ГРУПА С1:

Швеція

Азербайджан

Словаччина

Естонія ГРУПА С2:

Румунія

Косово

Кіпр

Литва ГРУПА С3:

Люксембург

Болгарія

Північна Ірландія

Білорусь ГРУПА С4:

Вірменія

Фарерські о-ви

Північна Македонія

Латвія ГРУПА D1:

Гібралтар

Сан-Марино

Ліхтенштейн ГРУПА D2:

Молдова

Мальта

Андорра

Матчі групової стадії проходитимуть протягом осені 2024 року. У свою чергу перехідні ігри заплановані на березень 2025-го, а "фінал чотирьох" – на початок червня наступного року. Що цікаво, перехідні матчі між лігами C та D винесли аж на 2026 рік.

СТАДІЯ ДАТИ Груповий раунд, 1 тур 5-7 вересня 2024 Груповий раунд, 2 тур 8-10 вересня 2024 Груповий раунд, 3 тур 10-12 жовтня 2024 Груповий раунд, 4 тур 13-15 жовтня 2024 Груповий раунд, 5 тур 14-16 листопада 2024 Груповий раунд, 6 тур 17-19 листопада 2024 Чвертьфінали (ліга А)

Перехідні матчі (ліги А/В)

Перехідні матчі (ліги В/С) 20 березня 2025

23 березня 2025 "Фінал чотирьох" 4-5 червня 2025

8 червня 2025 Перехідні матчі (ліги C/D) 26 березня 2026

31 березня 2026

Другий шанс на ЧС-2026

Окрім турнірної мотивації саме в Лізі націй, УЄФА придумав додаткову у вигляді другого шансу потрапити на чемпіонат світу-2026. За підсумком групової стадії турніру формується рейтинг європейських збірних.

У свою чергу протягом 2025 року проходитиме кваліфікація на ЧС-2026, де будуть сформовані 12 груп по 4-5 команд. Переможці цієї кваліфікації вийдуть на Мундіаль напряму, а 12 команд відправляться у плей-оф.



Збірна України стартує в Лізі націй / фото УАФ

Так от у цей плей-оф потраплять ще чотири збірні. Це будуть чотири найкращі команди рейтингу Ліги націй, які у своїх кваліфікаційних групах посіли місця нижче другого.

Тобто якщо Україна провалить відбір на ЧС-2026, але опиниться серед чотирьох найкращих невдах кваліфікації, то отримає шанс потрапити на Мундіаль через плей-оф. Сумарно у стикових іграх гратимуть 16 збірних, які будуть розбиті на чотири "фінали чотирьох" і визначать володарів чотирьох путівок.

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Шанс на перший кошик

Окрім цього, для України буде ще одна мотивація у Лізі націй. Річ у тім, що жеребкування кваліфікації на чемпіонат світу пройде у грудні цього року. Наразі команда Сергія Реброва має потрапити у другий кошик, оскільки має 13-ий рейтинг серед усіх європейських збірних.



Сергій Ребров зможе реабілітуватися після провалу на Євро-2024 / фото Getty Images

Втім якщо нашій команді вдасться обігнати якусь європейську збірну в рейтингу ФІФА, то Україна буде посіяна у першому кошику та уникне зустрічі з найкращими командами континенту. Це має підвищити шанси підопічних Реброва напряму кваліфікуватися на ЧС.

Матчі Ліги націй – останній шанс для "синьо-жовтих" вплинути на рейтинг ФІФА. Найближчими командами, що випереджають Україну, є Данія та Австрія. При цьому нашій команді треба не тільки обійти одну із цих команд, а ще і не дозволити нікому іншому себе обігнати. Найближчі наші переслідувачі – Туреччина, Польща, Швеція, Уельс та Угорщина.