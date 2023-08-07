Дніпро-1 може зіграти зі Спартаком, а Динамо – з колишнім клубом Луческу в Лізі конференцій

Відбулося жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Там своїх потенційних суперників отримали й два українські клуби.

У кваліфікації Ліги конференцій від України виступить київське Динамо. А також Дніпро-1, якщо вилетить з третього раунду кваліфікації Ліги Європи. 7 серпня під час жеребкування обидві команди дізналися імена потенційних суперників в раунді плей-офф.

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Правда перед тим обом українським командам слід зіграти попередні матчі кваліфікації. Динамо у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій зіграє проти грецького Аріса. Перший матч між командами відбудеться 10 серпня в Салоніках. А матч-відповідь 17 серпня буде для динамівців домашнім, та проведуть його команди в Бухаресті.

Якщо Динамо зуміє проти Аріс, то у плей-офф кваліфікації зіграє проти переможця пари Бешикташ (Туреччина) – Нефтчі (Азербайджан). Перший поєдинок динамівці проведуть 24 серпня удома, матч-відповідь – 31 серпня на виїзді.

Варто відзначити, що теперішній тренер Динамо Мірча Луческу свого часу очолював Бешикташ, ставши у 2003 році з командою чемпіоном Туреччини. А востаннє Динамо та Бешикташ грали між собою в груповому етапі Ліги чемпіонів у 2016 році. І тоді матч в Києві закінчився розгромною перемогою господарів 6:0 (за киян забивали Ярмоленко, Буяльський та Сидорчук, які й зараз виступають за Динамо). А догравав матч Бешикташ вдев'ятьох. Правда ця перемога не надто допомогла Динамо – команда посіла останнє місце в групі.

Дніпро-1 поки виступає у кваліфікації Ліги Європи, де в третьому раунді зіграє проти чеської Славії. Якщо дніпряни зуміють пройти суперника, то в плей-офф зіграють проти іншої української команди – луганської Зорі. Якщо ж поступляться Славії, то вилетять до плей-офф кваліфікації ЛК, де зіграють проти переможця пари Лех (Познань, Польща) – Спартак (Трнава, Словаччина). Матчі відбудуться 24 і 31 серпня. Перша гра відбудеться в Познані або Трнаві.

Важливо зазначити, що Дніпро-1 свої єврокубкові матчі проводить саме в Словаччині – клуб обрав стадіон в місті Кошице. Відстань між Кошице та Трнавою близько 275 кілометрів (напряму), або ж 359 кілометрів словацькими дорогами.