Дніпро-1 дав майстер-клас Динамо у єврокубках: хто вийшов у плей-офф Ліги конференцій

Відбулись усі матчі 5-го туру групового раунду Ліги конференцій-2022/2023. Визначились перші клуби, які ще за тур до закінчення групового раунду пробились у плей-офф.

За підсумками 5-ти турів 7 клубів гарантовано вийшли у плей-офф Ліги конференцій. Все вже визначено у групах А, D та E, повідомляє 24 канал.

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Не обійшлось без українського клубу. Дніпро-1 завдяки мінімальній перемозі над Аполлоном (1:0) продовжує свою участь у плей-офф Ліги конференцій. Підопічні Олександра кучера спробують в останньому матчі проти АЗ поборотись за пряму путівку в 1/8 фіналу турніру.

Що не змогло зробити Динамо, яке розписало мирову з АЕКом із Ларнаки 3:3 у Лізі Європи. У разі перемоги кияни могли продовжити боротьбу у єврокубках в Лізі конференцій, але не впорались із цим завданням. Натомість їх суперник із Кіпру продовжить єврокубкові виступи у Лізі конференцій.

Цікава боротьба за плей-офф розгорнулась у групах G та H Ліги конференцій. Абсолютно усі команди претендують на вихід у плей-офф.

Хто пробився у плей-офф Ліги конференцій

Істанбул

Фіорентина

Вест Гем (1/8 фіналу)

Вільярреал (1/8 фіналу)

АЗ

Дніпро-1

Юргорден (1/8 фіналу)

Інші учасники визначаться в останньому 6-му турі групового раунду, який відбудеться 3 листопада.