Окупантам тут не раді: російського футболіста не пустили до Естонії на матч Ліги конференцій

Керівництво вірменського футбольного клубу Пюнік обурене через те, що до Естонії не пустили росіян, які є в їх команді. Там Пюнік зіграв матч кваліфікації Ліги конференцій.

У першому раунді кваліфікації Ліги конференцій Пюнік зіграв проти естонської Нарви. Другий матч між командами відбувся саме в Естонії. Але туди Пюнік приїхав в "скороченому" варіанті без росіян. Шенгенські візи не змогли отримати захисник команди Міхаїл Ковалєнко та ще два представники клубу – вони отримали відмови у консульстві.

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Через це президент клубу Артур Согономян вирішив поскаржитися. І вимагає реакції від УЄФА. Адже наступним суперником став шведський клуб Кальмар. І туди росіяни теж навряд чи потраплять. Тож хоче, щоб в такому випадку матч проводилися на нейтральній території.

Однак варто відзначити, що росіяни в матчі між Нарвою та Пюніком таки зіграли. Адже вони були с складі естонського клубу – Кудряшов вийшов на заміну, а Поляков провів весь матч в запасі.

При цьому і в складі Нарви, і Пюніка виступають українці. І вони навіть зіграли в цьому матчі. Буренко вийшов у старті Нарви, а Братков – Пюніка. Карасюк провів матч в запасі вірменського клубу. При цьому це не єдиний випадок, коли українці виступають з росіянами в одному клубі та беруть участь в матчах єврокубків.