УЄФА представила новий трофей Ліги конференцій: усі деталі про турнір

З сезону 2021/2022 в Європі будуть три міжнародні клубні турніри. До Ліги чемпіонів та Ліги Європи додалася і Ліга конференцій.

В УЄФА намагалися залучити чим більшу кількість клубів з Європи до матчів єврокубків. Тому участь у кваліфікації Ліги конференцій приймуть клуби усі 55 членів УЄФА.

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Відбір Ліги конференцій

У турнірі візьмуть участь 184 команди з усіх 55 країн. Всі вони проходитимуть етапи кваліфікації.

46 команд потраплять в турнір, вилетівши у кваліфікаційних раундах Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

На груповому етапі виступлять лише 32 команди. Вони будуть поділені на вісім груп по чотири клуби.

Матчі будуть відбуватися в четвер ввечері. Тоді ж, коли й матчі Ліги Європи.

Переможці груп вийдуть в 1/8 фіналу Ліги конференцій. Команди, які посядуть другі місця у своїх квартетах, зіграють стикові матчі з клубами, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи. Переможці цих стикових матчів вийдуть в 1/8 фіналу.

Фінал Ліги Європи запланований на 25 травня 2022 року в Тирані.

Переможець Ліги конференцій гарантує собі місце в груповому раунді Ліги Європи на наступний сезон.

Україну в дебютний сезон представлятимуть два клуби – Колос та Ворскла. Обидві команди стартуватимуть з кваліфікації. Ворскла стартує з другого кваліфікаційного раунду (жеребкування – 16 червня, матчі – 22 та 29 липня), а Колос – з третього кваліфікаційного раунду (жеребкування – 19 липня, матчі – 5 та 12 серпня).

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Трофей для переможця

Ліга конференцій буде тісно пов'язана з Лігою Європи. Тому і загальний стиль нового турніру розробили схожим. При цьому з представленням айдентики Ліги конференцій, показали і оновлений стиль Ліги Європи.



Оновлений дизайн Ліги Європи та Ліги конференцій / Ілюстрація УЄФА

Трофей Ліги Європи – це 11-кілограмовий кубок висотою в 57,5 сантиметрів. Він складається з 32 шестикутних пластин – по одному на кожного учасника групового етапу. Ці пластини закручуються від основи і до верху.

Дизайн трофею Ліги конференцій розробила компанія Pentagram, а брендову айдентику – компанія Turquoise. Обидві агентства з Лондона.