Вояж у Румунію: Зоря дізналась першого суперника у кваліфікації Ліги конференцій

Луганська Зоря буде третім українським клубом, який розпочне сезон-2022/2023 у єврокубках. Підопічні Патріка ван Леувена отримало першого суперника у кваліфікації Ліги конференцій.

Перший екзамен Зорі

Луганський клуб стартує у євросезоні з третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Суперником Зорі на цій стадії буде Університатя. Румунська команда у другому колі впевнено обіграла албанську Влазнію.

Варто побачити Українець Кочергін відзначився божевільним голом у Лізі конференцій: переможне відео

У першому поєдинку клуби розписали мирову 1:1, а вже у матчі-відповіді Університатя розтрощила вдома суперника з рахунком 3:0. За підсумками двох зустрічей – 4:1, перемога румунів та прохід у наступний раунд.

Вже 4 серпня Зоря спробує перервати вдалу серію суперника з Румунії. Перша гра буде для підопічних Патріка ван Левена домашньою, хоча через війну в Україні луганський клуб не гратиме у Запоріжжі, а у польському Любліні. Стартовий свисток пролунає о 20:30 за київським часом. Цей поєдинок буде першим офіційним матчем для Зорі у сезоні-2022/2023.

Нагадаємо, що Зоря готується до нового сезону у Польщі під керівництвом нідерландського тренера Патріка ван Левена. Наприкінці червня спеціаліст змінив на тренерському містку Віктора Скрипника, який очолив полтавську Ворсклу.

Цікаво, що фахівець добре знайомий з українським футболом, адже протягом 2006 – 2013 років працював керівником в академії Шахтаря.

Матч-відповідь у Румунії відбудеться 11 серпня.