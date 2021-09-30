Ліга конференцій: відео голів та результати матчів 30 вересня
30 вересня 2021 , 23:33Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У четвер, 30 вересня, відбувся другий тур групового етапу Ліги конференцій. Результати матчів та відео голів - в огляді Спорт 24.
Зоря – Рома 0:3
Голи: Ель-Щаараві, 7, Смоллінг, 66, Абрахам, 68
Варте уваги Ліга Європи: результати матчів та відео голів 30 вересня
ЦСКА Софія – Буде/Глімт 0:0
Гент – Анортосіс 2:0
Голи: Корреа, 28 (авт), Кумс, 81
ЧФР Клуж – Раннерс 1:1
Голи: Петріла, 68 – Камара, 41
Партизан – Флора 2:0
Голи: Маркович, 20, 42
ЛАСК – Маккабі (Тель-Авів) 1:1
Голи: Хорват, 10 – Шамір, 88
Алашкерт – ХІК 2:4
Голи: Ембало, 24, Глішич, 90+3 – Ріку Ріскі, 8, Валенчич, 57, Роопе Ріскі, 63, Олусанья, 90+4
Вилучення: Григоріян, 36 (Алашкерт)
АЗ Алкмар – Яблонець 1:0
Гол: Гудмундссон, 53