Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 19 жовтня
Джерело:24 канал
Груповий етап Ліги чемпіонів сезону-2021/2022 повернувся 19 жовтня матчами 3-го туру. Результати всіх поєдинків та відео голів – у матеріалі Спорт 24.
Бешикташ – Спортінг 1:4
Голи: Ларін, 24 – Коутс, 15, 27, Сарабія, 44 (п), Паулінью, 89
Бешикташ – Спортінг відеоогляд
До речі Не такий страшний звір, як його малюють: анонс на матч Ліги чемпіонів Барселона – Динамо
Брюгге – Манчестер Сіті 1:5
Голи: Ванакен, 81 – Канселу, 30, Марез, 43 (п), 84, Вокер, 53, Палмер, 67
Брюгге – Манчестер Сіті відеоогляд
Атлетіко – Ліверпуль 2:3
Голи: Грізманн, 20, 34 – Мілнер, 8, Кейта, 13, Салах, 76 (п)
Вилучення: Грізманн, 52 (Атлетіко)
Аякс – Боруссія Дортмунд 4:0
Голи: Ройс, 11 (авт), Блінд, 25, Антоні, 57, Алле, 72
Інтер – Шериф 3:1
Гол: Джеко, 34, Відаль, 58, Де Врей, 67 – Тіль, 52
Порту – Мілан 1:0
Гол: Луїс Діас, 65
ПСЖ – РБ Лейпциг 3:2
Голи: Мбаппе, 9, Мессі, 67, 74 (п) – Сідва, 28, Мукіеле, 57
Незабитий пенальті: Мбаппе, 90+4 (ПСЖ)
Шахтар – Реал 0:5
Гол: Кривцов, 37 (авт), Вінісіус, 51, 56, Родріго, 65, Бензема, 90+1