Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 13 вересня

У вівторок, 13 вересня, стартував другий тур групового етапу Ліги чемпіонів. Результати матчів та відеоогляди ігор – у матеріалі сайту 24 каналу.

В лізі чемпіонів кожен ігровий день під час групового етапу відбуваються вісім матчів. Два з них розпочинаються о 19:45, а решта шість – о 22:00.

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Однак 13 вересня замість восьми матчів буде зіграно лише сім. В УЄФА вирішили перенести матч Рейнджерс – Наполі з 13 на 14 вересня. Причина – в Глазго бракує поліцейських для підтримки правопорядку, пов'язаного з жалобними заходами через смерть королеви Єлизавети II. З цієї причини перенесли й матчі в Лізі Європи, в якому Арсенал мав приймати ПСВ. Ця гра в Лондоні мала відбутися 15 вересня. Однак коли тепер зіграють команди – невідомо.

Вікторія (Плзень) – Інтер 0:2

Голи: Джеко, 20, Думфріс, 70

Вилучення: Буха, 61 (Вікторія)

Відеоогляд матчу Вікторія – Інтер

Спортінг – Тоттенхем 2:0

Голи: Паулінью, 90, Артур Гомеш, 90+3

Баварія – Барселона 2:0

Голи: Ернандес, 50, Сане, 54

Порту – Брюгге 0:4

Голи: Хутгла, 15 (пен), Сова, 47, Сков Ольсен, 52, Нуса, 89

Баєр – Атлетіко 2:0

Голи: Андріх, 84, Діабі, 87

Ліверпуль – Аякс 2:1

Голи: Салах, 17, Матіп, 89 – Кудус, 27

Марсель – Айнтрахт 0:1

Гол: Ландстрем, 43