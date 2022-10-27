12 з 16 команд вийшли в плей-офф Ліги чемпіонів: на одне з чотирьох місць претендує Шахтар

В Лізі чемпіонів вже визначилися 12 команд, які вийшли в 1/8 фіналу. В деяких групах вже відомі всі розклади після п'ятого туру.

В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів виходять по дві кращі команди з кожної групи. Команда, яка посідає третє місце в групі, вилітає в 1/16 фіналу Ліги Європи. Невдаха групи припиняє виступи в єврокубках цього сезону.

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25 та 26 жовтня були зіграні матчі п'ятого туру Ліги чемпіонів. Відтак за тур до закінчення групового етапу вже визначилися 12 команд, які вийшли в плей-офф Ліги чемпіонів:

Наполі

Ліверпуль

Брюгге

Порту

Баварія

Інтер

Челсі

Реал

Манчестер Сіті

Боруссія (Дортмунд)

ПСЖ

Бенфіка

Варто відзначити, що у деяких групах вже відомі місця, які посядуть команди. Для прикладу, в групі C Баварія буде першою, а Інтер – другим. Барселона, яка була з ними в одній групі – буде третьою та вилітає в Лігу Європи. А чеська Вікторія фінішує на четвертому місці.

Схожа ситуація і в групі G. Там Манчестер Сіті гарантував собі перше місце, а Боруссія – друге. Севілья вкотре буде виступати в Лізі Європи. А невдахою групи став Копенгаген.

Натомість в групі D лідирує Тоттенхем, який має 8 очок. А Марсель, який на четвертому місці, має в активі 6 балів. Відтак всі чотири команди там претендують на вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

1 та 2 листопада будуть зіграні матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Тоді і визначиться остаточний список команд, які зіграють в плей-офф Ліги чемпіонів.

Де зіграє Шахтар

На одне з вакантних місць в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів претендує і донецький Шахтар. Команда поки посідає третє місце у своїй групі, і відстає від другого РБ Лейпциг на три очки. І саме проти німецького клубу "гірники" зіграють в останньому турі. Перше місце в їх групі посів Реал.

Шахтарю обов'язково треба перемагати, щоб посісти друге місце в групі. Бо за рівної кількості очок "помаранчево-чорні" обійдуть свого суперника завдяки результатам в особистих зустрічах.

Поки точно відомо, що Шахтар весною 2023 року зіграє в єврокубках. Адже команда як мінімум гарантувала собі потрапляння в 1/16 фіналу Ліги Європи.