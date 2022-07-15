Шахтар визначився з домашньою ареною для виступів у Лізі чемпіонів

Через війну в Україну усім українські клуби змушені проводити домашні матч у єврокубках за кордоном. Виключенням не став Шахтар, який представляти країну у груповому раунді Ліги чемпіонів.

Поляки будуть мати привілеї

Донецький клуб нарешті визначився зі стадіоном, який стане тимчасовим прихистком для команди для домашніх ігор Ліги чемпіонів. Шахтар базуватиметься у Варшаві.

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Рідна арена польської Легії "Стадіон Війська Польського" стане домашньою для "гірників" у єврокубках. Донеччани щиро вдячні полякам за простягнуту руку допомоги.

Цікаво, що від 24 лютого фонд польського клубу Legia Foundation активно допомагає постраждалим від війни українцям. П'ять відсотків від продажу квитків на домашні матчі Шахтаря у єврокубках підуть на перерахунок фонду Легії.

Продаж квитків на поєдинки стартуватиме після жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів, яке відбудеться 25 серпня.

Фанати Легії, які куплять сезонний абонемент своєї улюбленої команди, будуть мати унікальну можливість першими придбати квитки на поєдинки "гірників" у Лізі чемпіонів.

Що відомо про тимчасову домашню арену Шахтаря

"Стадіон Війська Польського" був відкритий у 1930 році товариським матчем проти Легії та іспанською Європою (Барселоною). Той символічний поєдинок закінчився мировою 1:1.

У 2010-му стадіон був реконструйований.

Трибуни арени вміщують приблизно 30 тисяч фанатів.

Шахтар готується до нового сезону у Нідерландах під керівництвом нового наставника Ігоря Йовічевіча. Хорвата презентували лише 14 липня. У складі "гірників" жодного легіонера.