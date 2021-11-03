Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 2 листопада
3 листопада 2021 , 00:00Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У вівторок, 2 листопада, стартував четвертий тур Ліги чемпіонів. Результати матчів та відео голів – в огляді Спорт 24.
Мальме – Челсі 0:1
Гол: Зієш, 56
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Вольфсбург – Зальцбург 2:1
Голи: Баку, 3, Нмеча, 60 – Вобер, 30
Аталанта – Манчестер Юнайтед 2:2
Голи: Ілічич, 12, Сапата, 56 – Роналду, 45+1, 90+1
Баварія – Бенфіка 5:2
Голи: Левандовський, 26, 61, 84, Гнабрі, 32, Сане, 49 – Морату, 38, Нуньєс, 74
Нереалізований пенальті: Левандовський, 45+1 (Баварія)
Вільярреал – Янг Бойз 2:0
Голи: Капу, 36, Груневелд, 89
Динамо – Барселона 0:1
Гол: Фаті, 70
Севілья – Лілль 1:2
Голи: Окампос, 15 – Девід, 43 (пен.), Іконе, 51
Ювентус – Зеніт 4:2
Голи: Дибала, 11, 58 (пен.), К'єза, 74, Мората, 82 – Бонуччі, 26 (авт.), Азмун, 90+2