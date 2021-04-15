Ліга чемпіонів: УЄФА офіційно затвердив розклад півфінальних матчів

Союз європейських футбольних асоціацій оприлюднив календар півфінальних поєдинків Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. Боротьбу за трофей продовжують Реал Мадрид, Челсі, Манчестер Сіті та ПСЖ.

Перший півфінальний матч між Реалом і Челсі відбудеться у вівторок, 27 квітня, в Мадриді. Матч-відповідь пройде в Лондоні 5 травня.

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ПСЖ і Манчестер Сіті проведуть перший матч 28 квітня в Парижі, у відповідь – 4 травня в Англії.

Усі поєдинки розпочинатимуться о 22:00 за київським часом.