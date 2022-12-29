Тренер МанСіті на емоціях копнув пляшку у лаву запасних суперника: демонстративне відео

Манчестер Сіті переграло Лідс у рамках 17-го туру АПЛ-2022/2023. Ерлінг Голанд став головною зіркою цього футбольного вечора в Англії, забивши два голи.

Однак поза межами футбольного поля теж була свою зірка – головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола. За рахунку 1:3 на користь "містян" запальному іспанському керманичу не сподобалась гра його команди в одному з моментів наприкінці матчу.

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Ледь не завдав травми супернику

Свою злість Гвардіола вилив на пляшку з водою, яка лежала на землі у технічній зоні Сіті. Однак через невдоволення наставника постраждала не лише пляшка, а й один із представників Лідса, який сидів на своїй лаві запасних.

Гвардіола на емоціях копнув пляшку, яка відлетіла прямісінько у лаву запасних суперника. Пеп миттєво підбіг до постраждалого, щоб попросити вибачення.

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Нагадаємо, що поєдинок закінчився перемогою МанСіті над Лідсом 1:3. У складі "містян" відзначились Родрі та дубль в активі Ерлінга Голанда. Норвезький нападник встановив новий рекорд АПЛ. Забивний футболіст забив 20 голів за лише 14 матчів англійської першості.