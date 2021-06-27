Лідер Хорватії захворів на COVID-19 за добу до 1/8 фіналу Євро-2020 з Іспанією

Збірна Хорватія зазнала великих кадрових втрат напередодні матчу 1/8 фіналу Євро-2020 з Іспанією. Лідер команди Іван Перишич пропустить поєдинок через коронавірус.

Кадрові втрати перед матчем

Півзахисник хорватської збірної Іван Перишич не зможе допомогти команді у поєдинку проти іспанців. Все через позитивний тест на коронавірус.

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Усе сталось за добу до важливого матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Тепер тренерський штаб на чолі зі Златко Даличем прийдеться серйозно поламати голову, щоб вирішити, ким же замінити свого лідера.

На щастя, усі інші гравці почуваються добре та готуються до зустрічі. Перишич вже відправився на самоізоляцію, яка триватиме 10 днів.

На цьому Євро-2020 Перишич зіграв в усіх 3 матчах групового раунду. Хорват відзначився двома голами у ворота Чехії та Шотландії та одним асистом.

Матч 1/8 фіналу Євро-2020 Хорватія – Іспанія відбудеться 28 червня. Стартовий свисток судді пролунає о 19:00. Обидві збірні вийшли у плей-офф турніру з других місць у своїх групах.